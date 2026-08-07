Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki ortak anlaşmayla ilgili olay çıkış: Üzgünüz
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan tarihi Mekke Anlaşmasına ilk tepki Asya ülkesinden geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan tarihi Mekke Anlaşmasına ilk tepki Asya ülkesinden geldi.
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında ortak savunma anlaşması imzalandı. Mekke Anlaşması, üç ülke liderlerinin katılımıyla düzenlenen zirvede imzalandı.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu üç ülke arasında savunma anlaşmasına dair imzaların atıldığı duyuruldu. Anlaşmanın adının "Mekke Anlaşması" olduğu belirtildi.
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın ortak savunma anlaşması imzaladığı belirtildi. Açıklamada, "Üç devlet arasındaki köklü tarihi bağlardan, kardeşlik ve İslami dayanışma temelindeki kalıcı ilişkilerden hareketle, ortak stratejik çıkarları ve uzun yıllara dayanan savunma iş birliğini daha da ileri taşımak amacıyla Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve PakistanBaşbakanı Şahbaz Şerif, üç devletin ortak güvenliklerini daha da güçlendirme, bölgede ve ötesinde barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etme konusundaki ortak kararlılıklarını yansıtan Mekke Ortak Savunma Anlaşmasını imzalamıştır. Bu anlaşma, güvenli ve müreffeh bir gelecek hedefi doğrultusunda atılmış bir adımdır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, "Anlaşma, her türlü saldırı eylemine karşı ortak caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamakta ve 3 devletten herhangi birine yönelik silahlı bir saldırının, hepsine yapılmış bir saldırı olarak kabul edileceğini hükme bağlamaktadır. Ayrıca anlaşma, 3 ülke arasındaki savunma iş birliğinin tüm alanlarda geliştirilmesini öngörmektedir." denildi.
Öte yandan anlaşmaya ilk tepki Hindistan'dan geldi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Gelişmeyi yakından takip ettiklerini açıklayan Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, anlaşmanın Suudi Arabistan ile Pakistan arasındaki uzun süredir devam eden düzenlemeyi resmileştirdiğinin üzülerek farkında olduklarını belirtti.
Jaiswal, bu gelişmenin Hindistan'ın ulusal güvenliği ile bölgesel ve küresel istikrar üzerindeki etkilerini inceleyeceklerini ve ulusal çıkarları korumaya kararlı olduklarını ifade etti.
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