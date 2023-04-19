2023-04-19 11:39:14 Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu
ABD merkezli uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Firepower adlı internet sitesi, 2023 yılına dair askeri gücü en yüksek ülkeleri sıraladı. Global Firepower tarafından yapılan sıralamada, ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alındı. Peki bu listede Türk ordusu kaçıncı sırada yer alıyor? İşte 2023'ün en güçlü orduları ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri…