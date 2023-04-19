  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sayıları her gün geçen gün yükseliyor! Ruslar şimdi de gözünü buraya dikti

Türkiye’de ilk ve tek! Yeni vincin özelliklerini duyan şaşkına dönüyor

Ne olduysa depremden sonra oldu! 30 bi̇n li̇ra maaş var eleman yok

Tolga Özbek'ten Milli Muharip Uçak için bomba kulis! Erdoğan bu ismi açıklayacak

Her yıl aynı manzara | Bu adaların nasıl oluştuğunu duyduğunuzda şaşıracaksınız!

Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi teklif! Daha önce bu konu hiç gündeme gelmemişti

Fiyatlara neler oluyor! Altında bunu yapan çok üzülür

Başka örneğini bulamazsınız! Türkiye’de dört farklı coğrafi bölgede toprağı bulunan tek yer

Dünyanın en zehirli yılanlarından! Yıllar sonra bu kadar yakından görüntülendi
Gündem
101
Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

2023-04-19 11:39:14
Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

ABD merkezli uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Firepower adlı internet sitesi, 2023 yılına dair askeri gücü en yüksek ülkeleri sıraladı. Global Firepower tarafından yapılan sıralamada, ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alındı. Peki bu listede Türk ordusu kaçıncı sırada yer alıyor? İşte 2023'ün en güçlü orduları ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri…

#1
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

100-Kamerun

#2
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

99-Moğolistan

#3
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

98-Zimbabve

#4
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

97-Çad

#5
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

96-Uruguay

#6
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

95-Letonya

#7
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

94-Ermenistan

#8
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

93-Litvanya

#9
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

92-Honduras

#10
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

91-Arnavutluk

#11
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

90-İrlanda

#12
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

89-Zambiya

#13
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

88-Paraguay

#14
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

87- Kenya

#15
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

86- Slovenya

#16
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

85- Gürcistan

#17
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

84-Avusturya

#18
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

83-Uganda

#19
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

82- Türkmenistan

#20
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

81-Ürdün

#21
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

80-Libya

#22
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

79-Bahreyn

#23
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

78-Kuveyt

#24
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

77-Bolivya

#25
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

76-Umman

#26
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

75-Sudan

#27
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

74-Yemen

#28
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

73-Tunus

#29
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

72-Kongo Demokratik Cumhuriyeti

#30
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

71-Sri Lanka

#31
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

70-Ekvador

#32
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

69-Hırvatistan

#33
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

68-Belçika

#34
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

67-Slovakya

#35
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

66-Küba

#36
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

65-Katar

#37
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

64-Suriye

#38
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

63-Kazakistan

#39
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

62-Özbekistan

#40
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

61-Fas

#41
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

60-Belarus

#42
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

59-Bulgaristan

#43
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

58-Sırbistan

#44
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

57-Azerbaycan

#45
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

56-Birleşik Arap Emirlikleri

#46
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

55-Angola

#47
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

54-Macaristan

#48
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

53-Peru

#49
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

52-Venezuela

#50
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

51-Finlandiya

#51
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

50-Danimarka

#52
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

49-etiyopya

#53
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

48-Çekya

#54
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

47-Romanya

#55
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

46-Şili

#56
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

45-Irak

#57
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

44-isviçre

#58
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

43-Kolombiya

#59
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

42-Malezya

#60
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

41-Portekiz

#61
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

40-Bangladeş

#62
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

39-Hollanda

#63
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

38-Myanmar

#64
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

37-İsveç

#65
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

36-Nijerya

#66
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

35-Norveç

#67
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

34-Kuzey Kore

#68
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

33-Güney Afrika

#69
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

32-Filipinler

#70
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

31-Meksika

#71
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

30-Yunanistan

#72
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

29-Singapur

#73
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

28-Arjantin

#74
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

27-Kanada

#75
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

26-Cezayir

#76
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

25-Almanya

#77
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

24-Tayland

#78
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

23-Tayvan

#79
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

22-Suudi Arabistan

#80
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

21-İspanya

#81
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

20-Polonya

#82
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

19-Vietnam

#83
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

18-İsrail

#84
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

17-İran

#85
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

16-Avustralya

#86
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

15-Ukrayna

#87
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

14-Mısır

#88
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

13-Endonezya

#89
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

12-Brezilya

#90
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

11 - TÜRKİYE

#91
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

10-İtalya

#92
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

9-Fransa

#93
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

8-Japonya

#94
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

7-Pakistan

#95
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

6-Güney Kore

#96
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

5-Birleşik Krallık

#97
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

4-Hindistan

#98
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

3-Çin

#99
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

2-Rusya

#100
Foto - Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

1-ABD

ASELSAN tarafından geliştirildi: Menzili açıklandı
Teknoloji

ASELSAN tarafından geliştirildi: Menzili açıklandı

Türkiye'nin savunma sanayindeki gururu ASELSAN tarafından geliştirilen "Kanatlı Güdüm Kiti-84"ün menzili açıklandı.
Kaftancıoğlu 'aptal şizofreni' dediği İmamoğlu için 'seçimleri kazanır' diyemedi
Siyaset

Kaftancıoğlu 'aptal şizofreni' dediği İmamoğlu için 'seçimleri kazanır' diyemedi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, aptal şizofren ifadelerini kullandığı Ekrem İmamoğlu ile ilgili Fatih Altaylı'nın yönelttiği sor..
Hulki Cevizoğlu'ndan CHP'li gençlere: Kılıçdaroğlu PKK derse...
Gündem

Hulki Cevizoğlu'ndan CHP'li gençlere: Kılıçdaroğlu PKK derse...

AK Parti İstanbul milletvekili adayı gazeteci Hulki Cevizoğlu, terör örgütü PKK üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirip CHP'li gençlere ça..
İstanbul'da dolu yağışı
Aktüel

İstanbul'da dolu yağışı

İstanbul'da Bahçelievler ve Güngören'de kısa süreli dolu yağdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Şaka değil gerçek...
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Şaka değil gerçek...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çarpıcı açıklamalar..
3 malzemeyle saçlarınızı geri kazanın: Saç dökülmesini ne durdurur? Saçları 5 kat hızlı uzatıyor! Son kez deneyin
Kadın - Aile

3 malzemeyle saçlarınızı geri kazanın: Saç dökülmesini ne durdurur? Saçları 5 kat hızlı uzatıyor! Son kez deneyin

Saç dökülmesi kadınların ve erkeklerin ortak sorunları arasında yer alıyor. Mevsim geçişlerinde, sıhhatsiz beslenme vaziyetlerinde ya da ru..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23