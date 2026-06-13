Türkiye nükleerde kritik eşiği geçti! Akkuyu’nun kalbine ilk yükleme resmen yapıldı
Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olan Akkuyu NGS'nin 1'inci güç ünitesinde, gerçek nükleer yakıt yüklemesi öncesinde reaktör içi mekanik ve hidrolik sistemleri sınamak amacıyla 163 adet temsili yakıt demetinin yerleştirilmesi işlemi başarıyla tamamlandı. Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) gözetiminde yaklaşık 5 gün süren bu operasyon, nükleer reaksiyon başlatılmadan sistemlerin, ekipmanların ve operatör prosedürlerinin gerçek koşullara en yakın şekilde test edildiği devasa bir güvenlik provası niteliği taşıyor. Tam kapasiteyle devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının tek başına yüzde 10'unu karşılaması öngörülen 4 bin 800 megavatlık santralde gerçekleştirilen bu tarihi adım, yıl sonuna kadar ilk elektrik üretimi hedefini teknik olarak destekleyen en kritik eşiklerden biri olarak kayda geçti.