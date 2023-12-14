2023-12-14 11:57:52 Türkiye nefesini tuttu, bugünü bekliyor! Ensemizde İskoçlar varken... Bakalım ne olacak?
Son dakika haberi: UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu akşam son maçlarına çıkacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son olarak deplasmanda Kopenhag'a 1-0 mağlup olmuştu. Avrupa'daki diğer temsilcilerimiz, bu maçlardan galibiyetle ayrılmak isterken, UEFA ülke puanımız merak konusu oldu. İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe maçı öncesi ülke puanında son durum...