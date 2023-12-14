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Spor
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Türkiye nefesini tuttu, bugünü bekliyor! Ensemizde İskoçlar varken... Bakalım ne olacak?

2023-12-14 11:57:52
Türkiye nefesini tuttu, bugünü bekliyor! Ensemizde İskoçlar varken... Bakalım ne olacak?

Son dakika haberi: UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu akşam son maçlarına çıkacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son olarak deplasmanda Kopenhag'a 1-0 mağlup olmuştu. Avrupa'daki diğer temsilcilerimiz, bu maçlardan galibiyetle ayrılmak isterken, UEFA ülke puanımız merak konusu oldu. İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe maçı öncesi ülke puanında son durum...

#1
Foto - Türkiye nefesini tuttu, bugünü bekliyor! Ensemizde İskoçlar varken... Bakalım ne olacak?

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu akşam son maçlarına çıkacak.

#2
Foto - Türkiye nefesini tuttu, bugünü bekliyor! Ensemizde İskoçlar varken... Bakalım ne olacak?

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son olarak deplasmanda Kopenhag'a 1-0 mağlup olmuştu.

#3
Foto - Türkiye nefesini tuttu, bugünü bekliyor! Ensemizde İskoçlar varken... Bakalım ne olacak?

Avrupa'daki diğer temsilcilerimiz, bu maçlardan galibiyetle ayrılmak isterken, UEFA ülke puanımız merak konusu oldu. İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe maçı öncesi ülke puanında son durum...

#4
Foto - Türkiye nefesini tuttu, bugünü bekliyor! Ensemizde İskoçlar varken... Bakalım ne olacak?

Yer aldığımız konumu koruma açısından Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın bugün Konferans Ligi'nde oynayacağı maçlarda elde edeceği sonuçlar büyük önem arz ediyor.

#5
Foto - Türkiye nefesini tuttu, bugünü bekliyor! Ensemizde İskoçlar varken... Bakalım ne olacak?

Avrupa'da Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları öncesi UEFA ülke puanında son durum şöyle; 1- İngiltere (98.803 puan)

#6
Foto - Türkiye nefesini tuttu, bugünü bekliyor! Ensemizde İskoçlar varken... Bakalım ne olacak?

2- İspanya (85.239 puan)

#7
Foto - Türkiye nefesini tuttu, bugünü bekliyor! Ensemizde İskoçlar varken... Bakalım ne olacak?

3- İtalya (82.141 puan)

#8
Foto - Türkiye nefesini tuttu, bugünü bekliyor! Ensemizde İskoçlar varken... Bakalım ne olacak?

4- Almanya (80.195 puan)

#9
Foto - Türkiye nefesini tuttu, bugünü bekliyor! Ensemizde İskoçlar varken... Bakalım ne olacak?

5- Fransa (59.997 puan)

#10
Foto - Türkiye nefesini tuttu, bugünü bekliyor! Ensemizde İskoçlar varken... Bakalım ne olacak?

6- Hollanda (59.500 puan)

#11
Foto - Türkiye nefesini tuttu, bugünü bekliyor! Ensemizde İskoçlar varken... Bakalım ne olacak?

7- Portekiz (51.649 puan)

#12
Foto - Türkiye nefesini tuttu, bugünü bekliyor! Ensemizde İskoçlar varken... Bakalım ne olacak?

8- Belçika (44.200 puan)

#13
Foto - Türkiye nefesini tuttu, bugünü bekliyor! Ensemizde İskoçlar varken... Bakalım ne olacak?

9- Türkiye (35.600 puan)

#14
Foto - Türkiye nefesini tuttu, bugünü bekliyor! Ensemizde İskoçlar varken... Bakalım ne olacak?

10- İskoçya (33.650 puan)

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