Suikast iddiaları gündemdeydi! Azılı Türkiye düşmanı Lindsey Graham’ın ölüm sebebi belli oldu
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın ölümüne ilişkin ön otopsi raporu yayımlandı. Graham'ın ölüm nedeni belli oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın ölümüne ilişkin ön otopsi raporu yayımlandı. Graham'ın ölüm nedeni belli oldu.
ABD'de İsrail'e verdiği destekle tanınan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın 71 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.
Graham'ın ofisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, 2003'ten bu yana Senatoda görev yapan 71 yaşındaki Graham'ın, dün gece "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.
Graham'ın ölüm nedeninin, ana atardamarın iç tabakasında yırtılma meydana gelmesiyle oluşan aort diseksiyonu olduğu açıklandı.
Washington Times'dan edinilen bilgilere göre Senatörün ofisinden yapılan açıklamada, Washington DC Adli Tıp Kurumu'nun ön raporuna göre Graham'ın ölümüne, aort diseksiyonunun yol açtığı bildirildi. Açıklamada ayrıca ölüm belgesinin tamamlanmasının ardından kesinleştirileceği kaydedildi.
Trump'ın sadık destekçisi olan aşırı sağcı aktivist Laura Loomer, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda "Rusya, Lindsey Graham'ı zehirledi mi?" iddiasında bulundu.
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