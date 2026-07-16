Türkiye Kültür Yolu Festivali, Konya'nın tarihi ve kültürel mirasını ziyaretçilerle buluşturacak

Konya, Kültür Yolu Festivali boyunca yalnızca tarihi ve kültürel mirasıyla değil, köklü mutfak kültürüyle de ziyaretçilerini ağırlayacak. Festival kapsamında oluşturulan 53 Lezzet Noktası seçkisinde yer alan restoranlar ve yerel işletmeler, Konya mutfağının özgün lezzetlerini ziyaretçilerle buluşturacak. Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerine yayılan gastronomi rotası; kentin mutfak mirasını sürdürülebilir biçimde tanıtmayı, yerel işletmelere görünürlük kazandırmayı ve ziyaretçilere kapsamlı bir lezzet deneyimi sunmayı amaçlıyor. Konya Kültür Yolu Festivali’nin gastronomi programında ev sahibi olarak MasterChef jüri üyesi ve Şef Somer Sivrioğlu yer alırken; Şef Eren Kaşıkçı, Şef Yılmaz Seçim, Şef Beyza Huri Aydın ile gastronomi yazarı Ebru Erke de festivalin konukları arasında bulunacak. Konuk isimler, 18-19 Temmuz tarihlerinde festivali yerinde deneyimleyerek Lezzet Noktalarını ziyaret edecek ve Konya’nın gastronomi mirasını yakından keşfedecek. Selçuklu’dan günümüze uzanan şehir kültürü ve Orta Anadolu›nun köklü tarım geleneğiyle şekillenen Konya mutfağı; sade malzemeleri özenli pişirme teknikleriyle buluşturan özgün yapısıyla öne çıkıyor. Etli ekmekten fırın kebabına, bamya çorbasından tiride, Mevlana şekerinden höşmerime uzanan zengin lezzet yelpazesi, festival boyunca gastronomi tutkunlarını Konya’nın yüzyıllara dayanan mutfak kültürüyle buluşturacak.