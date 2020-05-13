Türkiye korona ilacını buldu mu? Türkiye koronavirüs aşısını üretti mi son dakika

Son dakika koronavirüs haberi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan geldi. Son verilere göre; dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 300 bini aştı, hayatını kaybedenlerin sayısı da 290 bini geçti. Çok sayıda ülke koronavirüsün hem ilacını hem de aşısını üretmek için çalışma yapmakta. Türkiye’de koronavirüs ilacı ve aşısını bulmak için büyük bir çalışma söz konusu. Bakan Mustafa Varank’tan koronavirüs aşı ve ilacı ilgili sevindiren açıklama geldi. Peki Türkiye korona ilacını buldu mu? Türkiye koronavirüs aşısını üretti mi?