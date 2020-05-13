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Korona Virüs
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Türkiye korona ilacını buldu mu? Türkiye koronavirüs aşısını üretti mi son dakika

2020-05-13 11:34:16
Türkiye korona ilacını buldu mu? Türkiye koronavirüs aşısını üretti mi son dakika

Son dakika koronavirüs haberi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan geldi. Son verilere göre; dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 300 bini aştı, hayatını kaybedenlerin sayısı da 290 bini geçti. Çok sayıda ülke koronavirüsün hem ilacını hem de aşısını üretmek için çalışma yapmakta. Türkiye’de koronavirüs ilacı ve aşısını bulmak için büyük bir çalışma söz konusu. Bakan Mustafa Varank’tan koronavirüs aşı ve ilacı ilgili sevindiren açıklama geldi. Peki Türkiye korona ilacını buldu mu? Türkiye koronavirüs aşısını üretti mi?

#1
Foto - Türkiye koronavirüs illetiyle saha tüm varlığıyla mücadele ederken bir yandan da aşı ve ilaç çalışmaları aynı gayret ve azimle sürdürülüyor.

Türkiye koronavirüs illetiyle saha tüm varlığıyla mücadele ederken bir yandan da aşı ve ilaç çalışmaları aynı gayret ve azimle sürdürülüyor.

#2
Foto - Bu doğrultuda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs aşı ve ilacı ilgili sevindiren gelişmeyi açıkladı. Bakan Varank, Haziran ayını işaret ederek müjdeyi verdi.

Bu doğrultuda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs aşı ve ilacı ilgili sevindiren gelişmeyi açıkladı. Bakan Varank, Haziran ayını işaret ederek müjdeyi verdi.

#3
Foto - Bakan Varank'ın açıklamaları: Aşı ve ilaç geliştirme alanındaki çalışmalarımıza virüs daha sınırlarımıza girmeden başladık. Bugün 17 projemiz devam ediyor. Bunların için 8 aşı projemiz var.

Bakan Varank'ın açıklamaları: Aşı ve ilaç geliştirme alanındaki çalışmalarımıza virüs daha sınırlarımıza girmeden başladık. Bugün 17 projemiz devam ediyor. Bunların için 8 aşı projemiz var.

#4
Foto - Bazı aşı projelerinde daha erken sonuçlar da elde edebiliriz. Birinde hayvan deneyi aşamasına geldiğimizi açıklamıştım. Haziran ayında yerli kaynaklarla sentez ilaçta önemli bir müjdemiz olacak.

Bazı aşı projelerinde daha erken sonuçlar da elde edebiliriz. Birinde hayvan deneyi aşamasına geldiğimizi açıklamıştım. Haziran ayında yerli kaynaklarla sentez ilaçta önemli bir müjdemiz olacak.

#5
Foto - Covid-19 projelerinde 300 stajyer araştırmacımıza burs vermeye başladık. Araştırmacılarımıza buradan başarılar diliyorum. Tıbbi tanı kitleri önemli teknolojilerden bir tanesi.

Covid-19 projelerinde 300 stajyer araştırmacımıza burs vermeye başladık. Araştırmacılarımıza buradan başarılar diliyorum. Tıbbi tanı kitleri önemli teknolojilerden bir tanesi.

#6
Foto - Tanıda ne kadar iyiyseniz tedavide etkinliğiniz o derece artıyor. KOBİ'lerden ürün odaklı projeleri talep ettik, bir haftada 446 başvuru aldık. KOBİ'lerin gücünü bize bir kez daha göstermiş oldu. Tanı alanında 10 projeyi destekliyoruz.

Tanıda ne kadar iyiyseniz tedavide etkinliğiniz o derece artıyor. KOBİ'lerden ürün odaklı projeleri talep ettik, bir haftada 446 başvuru aldık. KOBİ'lerin gücünü bize bir kez daha göstermiş oldu. Tanı alanında 10 projeyi destekliyoruz.

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