Türkiye korkusu tavan yaptı: Bizim için en sessiz ve en rahatsız edici tehdit su altından geliyor

Türk egemenliği yalnızca askeri güçle de sınırlı kalmıyor, ticaret yolları ile ekonomiye ve jeopolitiğe de yayılıyor. Türkiye, Irak ile birlikte 17 milyar dolarlık "Kalkınma Yolu" projesine öncülük ediyor. Projenin amacı, Basra Körfezi'ndeki limanı demiryolu ve otoyol ağı aracılığıyla doğrudan Türkiye'ye ve oradan da Avrupa'ya bağlamak. Bu rota, Asya'dan Avrupa'ya taşıma süresini deniz yoluyla 55 günden yalnızca 25 güne indirmeyi amaçlıyor. Proje başarılı olursa Türkiye, Hürmüz Boğazı ve Süveyş Kanalı'na stratejik bir alternatif haline gelecek, bu da ona dünya ekonomisi ve Körfez ülkeleri üzerinde muazzam bir baskı aracı kazandıracak. Dev lojistik şirketleri, Ankara'nın 21. yüzyılın merkezi lojistik kavşağı haline geldiğini ve bu hamleye kimsenin meydan okumadığını anlayarak Türk altyapısına milyarlarca yatırım yapmakta.