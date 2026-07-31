Türkiye korkusu tavan yaptı: Bizim için en sessiz ve en rahatsız edici tehdit su altından geliyor

Türk donanması kendi kıyılarından uzakta, uzun süre faaliyet gösterebilecek bir deniz gücü haline gelmeyi hedeflemekte. Bu nedenle üs ve demirleme noktalarına ihtiyaç duymakta. Türkiye’nin zaten Libya, Somali ve Katar'da üsleri var, Suriye'deki varlığı ile bölgeyi kuşatmayı tamamlamakta. İsrail açısından Lazkiye'de kalıcı Türk varlığı, Hayfa ve Aşdod limanlarına giden deniz yolları üzerinde yakın Türk denetimi anlamına gelir. Türk donanması ile İsrail'in stratejik varlıkları arasındaki coğrafi mesafe azaldı ve bu da özellikle ülkeler arasındaki ilişkiler bozulmaya devam ederse, bir tehdit olarak görülmekte. Türkiye geçmişte de denizde çatışmaya hazır olduğunu kanıtlamıştı, örneğin 2019'da İsrail araştırma gemisi Bat Galim’in Kıbrıs karasularından çıkarılması gibi. Suriye'deki varlık bu sürtüşmeyi her an ve çok daha yakın mesafelerde mümkün kılmakta.