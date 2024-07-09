Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "TÜRKSAT 6A ile Türkiye, kendi haberleşme uydusunu yapıp uzaya gönderebilen 11 ülke arasındaki yerini alacaktır" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜRKSAT 6A uydusunun fırlatılma hazırlıkları kapsamında Türksat Gölbaşı Kampüsü'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, “Teknolojide Tam Bağımsız Türkiye” hedefleri yönünde, tarihi bir güne daha şahitlik ettiklerini belirterek, "Türk mühendisleri tarafında yerli ve milli imkanlar ile üretilen TÜRKSAT 6A uydumuz, az sonra yörüngesine doğru yola çıkacak. Ülkemizin ilk yerli uydusunun üretim ve test aşamalarında emeği olan ASELSAN'dan TUSAŞ'a, TÜBİTAK'tan TÜRKSAT'a tüm paydaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu. Uydu teknolojilerinin günümüzde stratejik öneme sahip alanlardan biri haline geldiğine dikkati çeken Yılmaz, "Haberleşme, savunma, hava durumu tahminleri, afet yönetimi gibi pek çok alanda kullanılan bu teknolojiler, ülkelerin güvenliği ve kalkınması açısından da hayati rol oynuyor. Dünya genelindeki televizyon yayınları, internet erişimi ve telefon görüşmeleri, büyük ölçüde uydular aracılığıyla sağlanıyor. Yüksek çözünürlüklü görüntüleme uyduları, dünya üzerindeki her noktayı izleyebilme kapasitesine sahiptir. Bu özellik, askeri harekatların planlanması, sınır güvenliği ve terörle mücadele gibi alanlarda büyük bir avantaj oluşturur. Bununla birlikte afet yönetimi açısından afet bölgelerinde karasal iletişim altyapısının zarar görmesi durumunda bile iletişimin kesintisiz devam etmesini sağlar. Bu durum, arama kurtarma operasyonlarının koordinasyonu ve yardım faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi açısından kritiktir. Böyle stratejik bir alanda yerli milli teknolojilerle bağımsız olmayı son derece önemli görüyoruz." ifadelerini kullandı. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayinde sağladıkları başarıların uzay çalışmalarından haberleşme teknolojilerine kadar pek çok alana sirayet ettiğini vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti: "TÜRKSAT 6A projesi de bu vizyonun önemli bir parçasıdır.