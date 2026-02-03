  • İSTANBUL
Avrupa
13
Yeniakit Publisher
Türkiye kaybetti Almanya kazandı diyenler şokta! 17,6 milyon Alman yoksul
Giriş Tarihi:

Türkiye kaybetti Almanya kazandı diyenler şokta! 17,6 milyon Alman yoksul

Almanya'da, geçen yıl ülke nüfusunun yüzde 21,2'sine tekabül eden 17,6 milyon kişi yoksulluk veya toplumsal dışlanma riskiyle karşı karşıya kaldı.

1
#1
Foto - Türkiye kaybetti Almanya kazandı diyenler şokta! 17,6 milyon Alman yoksul

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Avrupa Birliği (AB) genelinde uygulanan "Gelir ve Yaşam Koşulları" (EU-SILC) 2025 yılı verilerini açıkladı.

#2
Foto - Türkiye kaybetti Almanya kazandı diyenler şokta! 17,6 milyon Alman yoksul

Buna göre, 2025’te Almanya nüfusunun yüzde 21,2'sini temsil eden 17,6 milyon kişi yoksulluk ya da toplumsal dışlanma riskinden etkilendi. Bir başka deyişle, her beş kişiden biri yoksulluk ya da toplumsal dışlanma sorunu yaşadı.

#3
Foto - Türkiye kaybetti Almanya kazandı diyenler şokta! 17,6 milyon Alman yoksul

2024’te ülke nüfusunun yüzde 20,9’una karşılık gelen 17,6 milyon kişi, yoksulluk ya da toplumsal dışlanma riskiyle karşı karşıya kalmıştı. 2017 yılında yüzde 19 (15,5 milyon kişi) olan bu oran, son yıllardaki artış eğilimini sürdürdü.

#4
Foto - Türkiye kaybetti Almanya kazandı diyenler şokta! 17,6 milyon Alman yoksul

Geçen yıl gayrisafi milli hasılası (GSMH) 5 trilyon avro üzerinde hesaplanan Almanya'da nüfusun yaklaşık yüzde 16,1'ine denk gelen 13,3 milyon kişi yoksulluk sınırının altında yaşadı. Bir yıl önce bu oran yüzde 15,5 olarak kayıtlara geçmişti.

#5
Foto - Türkiye kaybetti Almanya kazandı diyenler şokta! 17,6 milyon Alman yoksul

Destatis raporuna göre yoksulluk riski, hane halkı yapısı ve çalışma durumuna göre büyük farklılık gösteriyor.

#6
Foto - Türkiye kaybetti Almanya kazandı diyenler şokta! 17,6 milyon Alman yoksul

Yalnız yaşayanlar için risk oranı yüzde 30,9, tek ebeveynli hanelerde yaşayanlar için yüzde 28,7 olarak ölçüldü.

#7
Foto - Türkiye kaybetti Almanya kazandı diyenler şokta! 17,6 milyon Alman yoksul

Yoksulluktan en çok etkilenen grup ise yüzde 64,9’luk oranla işsizler oldu. Emeklilerde bu oran yüzde 19,1 ile genel ortalamanın altında kaldı.

#8
Foto - Türkiye kaybetti Almanya kazandı diyenler şokta! 17,6 milyon Alman yoksul

AB standartlarına göre, medyan gelirin yüzde 60'ından daha azına sahip olan bireyler yoksulluk riski altında kabul ediliyor.

#9
Foto - Türkiye kaybetti Almanya kazandı diyenler şokta! 17,6 milyon Alman yoksul

2025 yılı verilerine göre Almanya'da bu eşik, tek başına yaşayan bir birey için aylık net 1446 avro, 14 yaşından küçük iki çocuğu olan iki yetişkin için ise aylık 3 bin 36 avro olarak belirlendi.

#10
Foto - Türkiye kaybetti Almanya kazandı diyenler şokta! 17,6 milyon Alman yoksul

Uzmanlar, yoksulluktaki artışın arkasındaki temel nedenlerin başında büyük şehirlerdeki kontrolsüz kira artışları ve enerji maliyetlerinin geldiğine dikkati çekiyor.

#11
Foto - Türkiye kaybetti Almanya kazandı diyenler şokta! 17,6 milyon Alman yoksul

Maddi kaynakları sınırlı olan bireylerin kira, ev kredisi ve ısınma gibi temel giderleri ödemekte zorlandığı; tatile çıkma veya ani giderleri karşılama gibi olanaklardan yoksun kaldığı kaydedildi.

#12
Foto - Türkiye kaybetti Almanya kazandı diyenler şokta! 17,6 milyon Alman yoksul

2025 itibarıyla 13,3 milyon kişi (yüzde 16,1) doğrudan gelir yoksulluğu sınırının altında yaşamını sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Emekli m

Almanya'dan işçi alalım da bizi kiskanmasinlar, özellikle emeklilerimiz tatillerini Almanya'da geçirsinler ekonomilerine destek verelim ne güzel ülkede yaşıyoruz bütün Avrupa bizi kıskanıyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
