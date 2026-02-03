Türkiye kaybetti Almanya kazandı diyenler şokta! 17,6 milyon Alman yoksul

Buna göre, 2025’te Almanya nüfusunun yüzde 21,2'sini temsil eden 17,6 milyon kişi yoksulluk ya da toplumsal dışlanma riskinden etkilendi. Bir başka deyişle, her beş kişiden biri yoksulluk ya da toplumsal dışlanma sorunu yaşadı.