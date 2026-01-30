  • İSTANBUL
Ekonomi
16 yıldır bekleniyordu! Türkiye'nin dev projesi resmen rafa kaldırıldı
16 yıldır bekleniyordu! Türkiye'nin dev projesi resmen rafa kaldırıldı

Kemah Hidroelektrik Santrali projesi şok bir nedenden kaynaklı rafa kaldırıldı. Süreç KAP'a resmen bildirildi. İşte detaylar...

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, 2009 yılından beri hayalini kurup beklediği hidroelektrik santrali projesi, baraj gölü alanı içerisindeki demiryolu hattı nedeniyle rafa kalkan Akenerji Elektrik Üretim A.Ş., 1989 yılında Türkiye'nin köklü sanayi şirketlerinden Akkök Şirketler Grubu bünyesinde hayata geçti. Türkiye'de otoprodüktör grubu statüsünde kurulan ilk elektrik üretim şirketiydi. Çek Cumhuriyeti merkezli ČEZ Grubu, 2009 yılında Akenerji'ye ortak oldu.

2024 yılı itibariyle toplam kurulu gücü 1.224 MW megavat olan şirket, açıklanan verilere göre Türkiye’nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 2,5’ini karşılayabilecek üretim kapasitesine sahip. 2009 yılından bu yana da kademeli olarak devreye aldıkları rüzgar ve hidroelektrik santralleriyle toplamda 320 MW’lık yenilenebilir enerji kapasitesine ulaştı.

Akenerji'nin yenilenebilir enerji projelerinden biri de Erzincan'ın Kemah ilçesinde inşa edilmesi planlanan projeydi. Kemah Hidroelektrik Santrali projesi için ilk adım 2009 yılında atıldı ve yatırım süreci bu tarihte başlatıldı. Proje tamamlandığında, 198 MW’lık kurulu gücüyle yılda ortalama 560 GWh elektrik üretilmesi hedefleniyordu. Ancak aradan yaklaşık 16 yıl geçti proje hayata geçirilemedi.

Akenerji şirketi, projenin hayata geçirilememesinin nedenini ise baraj gölü alanı içerisinde yer alan demiryolu hattı olarak açıkladı. Demiryolu hattı nedeniyle yatırım sürecinin 2009 yılından bu yana fiilen hayata geçirilemediği, hattın taşınmasına ilişkin kamusal süreçlerin tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

Aradan geçen sürede rayların taşınmasına yönelik ilerleme sağlanamayınca, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, projenin mevcut haliyle hayata geçirilmesinin mümkün olmadığı yönünde değerlendirme yaptı. Akenerji, ek süre talebinde bulundu. Fakat bu talep uygun bulunmadı ve lisansın sona erdirilmesine karar verildi.

Şirketin açıklamasında, "Söz konusu durum, lisans sahibinden kaynaklanmayan bir neden olarak kabul edilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Enerji şirketi, proje kapsamında bugüne kadar herhangi bir inşaat faaliyeti veya ekipman alımına yönelik bir yatırımın gerçekleştirilmediğini kaydetti. Lisansın sona erdirilmesine ilişkin kararın, şirketin mevcut operasyonları, üretim kapasitesi ve finansal tabloları üzerinde önemli büyüklükte bir etkisinin olmadığı da vurgulandı. Akenerji, yasal yollara başvuracağını da şöyle ifade etti:

"Şirketimiz, yasal haklarını korumak amacıyla mevzuatın tanıdığı imkanlar çerçevesinde gerekli girişimlerde bulunacaktır. Akenerji, sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda mevcut santrallerinde yüksek operasyonel performansını sürdürmekte; portföy optimizasyonu kapsamında katma değerli yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam etmektedir."

