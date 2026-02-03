Kaçak elektrik skandalı! Trafonun büyüklüğü bakın kaç konuta bedel çıktı
Doğu illerimizdeki kaçak elektrik kullanımı devam ediyor. Şanlıurfa'daki karlı arazide tespit edilen trafonun büyüklüğü pes dedirtti.
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Şanlıurfa’da etkili kar yağışına ve arazilerin kar örtüsüyle kaplı olmasına rağmen tarla sulamasında kaçak elektrik kullanımı saptandı. Dicle Elektrik ekiplerinin Harran ve Eyyübiye ilçelerindeki denetimlerinde kaçak trafolar gün yüzüne çıktı.
Harran’daki saha kontrollerinde yaklaşık 50 dönümlük tarlanın 100 kVA gücündeki kaçak trafo ile sulandığı belirlendi. Eş zamanlı yürütülen çalışmalarda Eyyübiye ilçesi Dilimli Mahallesi’nde dron yardımıyla traktör römorkuna yerleştirilmiş mobil kaçak trafo tespitine ulaşıldı.
Ele konulması istenen her iki trafonun da yaklaşık 100 konutun enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede bulunduğu kaydedildi. Dicle Elektrik hukuk birimi, söz konusu trafolar için savcılığa suç duyurusunda bulunarak yasal süreci başlattı.
Tarımsal sulamadaki kaçak kullanımın sadece ekonomik kayıp değil, aynı zamanda ciddi bir arz güvenliği sorunu teşkil ettiğini belirten yetkililer, yasal olmayan müdahalelerin sistem dengesini bozduğuna dikkat çekti. Bu durumun elektrik şebekesinin yanı sıra faturalarını dürüstçe ödeyen vatandaşlara da zarar verdiği vurgulandı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23