Türkiye'den Kaan alacaklardı! Savaş uçaklarına dünyadan talep yağmaya başladı, sıkıntıya düştüler

Eğer Endonezya ve Suudi Arabistan JF-17 alımına yönelirse, bu durum her iki ülkenin uzun yıllardır ağırlıklı olarak Batı menşeli savaş uçaklarını tercih etmesi nedeniyle önemli bir kırılma olarak değerlendiriliyor. Endonezya kısa süre önce Fransa’dan Rafale teslim alırken, 2023’te ABD’den F-15 alımı için anlaşma imzalamıştı. Suudi Arabistan ise envanterinde büyük ölçüde ABD ve Avrupa yapımı uçaklara dayanıyor ve F-35’i de talep eden ülkeler arasında yer alıyor.