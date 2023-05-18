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Dünya
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Türkiye kaçıncı sırada? İşte dünyanın en pahalı pasaportları

2023-05-18 11:30:05
Türkiye kaçıncı sırada? İşte dünyanın en pahalı pasaportları

Yurt dışı seyahatlerinin anahtarı olan pasaportların en pahalı olduğu ülkeler listelendi. Avustralya'nın zirveye yerleştiği listede Türkiye de ilk 10'da yer aldı. İşte dünyanın en pahalı pasaportları... Yurt dışı seyahatlerinin olmazsa olmazı pasaportlar için belli ücretler ödeniyor. Ve bu ücretler ülkelere göre değişkenlik gösteriyor. Bu kapsamda araştırma yapan bir şirket, dünyanın en pahalı pasaportlarını listeledi. Listede Türkiye ilk 10'da yer aldı.

#1
Foto - Türkiye kaçıncı sırada? İşte dünyanın en pahalı pasaportları

Pasaport fiyatlarının en yüksek olduğu ülkeler açıklandı. Sigorta firması William Russell'ın verilerine göre, Avusturalya en yüksek fiyattan pasaport veren ülke oldu. Avusturalya'da pasaport maliyeti 230 dolar olarak açıklandı.

#2
Foto - Türkiye kaçıncı sırada? İşte dünyanın en pahalı pasaportları

Dünyanın en pahalı pasaportları listesinde 170 dolarla Meksika 2. sırada yer aldı. Avrupa ülkesi İsviçre ise 140 dolarla Meksika'yı takip ediyor. Akdeniz ülkesi İtalya ise listede 4. sırada yer aldı. Ülkenin pasaportu ise 135 dolar değerinde.

#3
Foto - Türkiye kaçıncı sırada? İşte dünyanın en pahalı pasaportları

ABD 130 dolar ile 5. sırada yer alırken Yeni Zelanda 128 dolar pasaport fiyatıyla 6. sırada yer aldı. Listedeki diğer ülkeler sırasıyla; Şili, (127 dolar), Kanada (125 dolar), Japonya (115 dolar). Türkiye 110 dolar pasaport ücretiyle listede 10. sırada yer aldı.

#4
Foto - Türkiye kaçıncı sırada? İşte dünyanın en pahalı pasaportları

EN UCUZ PASAPORTLAR Pasaport için en az para ödenen ülkeler arasında ise Çekya (27 dolar), Letonya (29 dolar), İspanya (33 dolar), Polonya (35 dolar) ve Slovakya (35 dolar) yer alıyor.

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