Türkiye kaçıncı sırada? İşte dünyanın en pahalı pasaportları

Yurt dışı seyahatlerinin anahtarı olan pasaportların en pahalı olduğu ülkeler listelendi. Avustralya'nın zirveye yerleştiği listede Türkiye de ilk 10'da yer aldı. İşte dünyanın en pahalı pasaportları... Yurt dışı seyahatlerinin olmazsa olmazı pasaportlar için belli ücretler ödeniyor. Ve bu ücretler ülkelere göre değişkenlik gösteriyor. Bu kapsamda araştırma yapan bir şirket, dünyanın en pahalı pasaportlarını listeledi. Listede Türkiye ilk 10'da yer aldı.