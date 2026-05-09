Türkiye kabusa sürükleniyor! Erhan Afyoncu üstüne basa basa uyardı: Devlet acilen bunu yapmalı
Türkiye'deki doğum oranlarını işaret ederek 'kabusa gidiyoruz' uyarısında bulunan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, devletin acil olarak yapması gerekenleri sıraladı.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, azalan nüfusa ilişkin konuştu. Yeni teşvik uygulamalarının hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Afyoncu, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünde nüfusunun azalmasının büyük etkisi olduğunu söyledi. Kurulduğu zaman Avrupa'nın en kalabalık nüfusa sahip devletlerinden biri olan Osmanlı İmparatorluğu'nun çöktüğü zaman Avrupa'nın en az nüfusa sahip devletlerinden birisi olduğunu kaydeden Afyoncu, Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'nun nüfusunu artırmak için yaptığı planlardan bahsetti.

Prof. Dr. Afyoncu, bu konuda Türkiye'nin çok sert tedbirler alması gerektiğini de vurgulayarak, "Maliye Bakanlığımız bütçe dengelerini tutturmak istiyor, bu doğru ama şunu hesaplaması lazım. Bugün nüfusumuz artmadığı takdirde bu bütçeye daha büyük bir yük olarak binecek. Ön sağlık tedbirleri almadığınızda hastalığa daha fazla para harcıyorsunuz. Eğer genç nüfusumuzu koruyamazsak ki koruyamıyoruz gelecekte sosyal güvenlik ve askeri harcamalar için bütçemizden daha fazla bir para çıkacak." değerlendirmesini yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çocuklu ailelere yönelik teşvikleri artırması gerektiğini belirten Afyoncu, "3 çocuğu olan her anneye direkt maaş bağlanmalı, emekliliğinde maaş verilmesi lazım. 3 çocuk çok büyük bir rakam. Şu anda bu öyle büyük bir rakam gibi gözükmüyor ama öyle değil. 3 çocuk sahibi anne çalışmadan maaş alabilmeli.

Bunu Kırgızistan, Kazakistan gibi ülkeler uyguladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bunu acilen uygulaması lazım. Arabalardan ÖTV, KDV alınmaması lazım. Evlilik kredilerinin evlenen herkese verilmesi, ilk çocuğunun olduğu gün kredinin hibe edilmesi lazım." diye konuştu.

Afyoncu, 1965'ten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle yabancı küresel bazı örgütlerin etkisiyle nüfusu azaltıcı tedbirler almaya başladığını, bunun 2005'e kadar devam ettiğini, bu olumsuz nüfus enjeksiyonunun sonucu ve şehirleşmeyle birlikte ülkedeki nüfusun düştüğünü dile getirdi. Türk toplumunda dede, babaanne, anne, baba ve çocukların birlikte yaşadığı geniş aile yapısının zamanla çekirdek aileye dönüştürüldüğünü belirten Afyoncu, "Türkiye'de birçok iş adamı, vakıflar, dernekler 'Türkiye ileride nüfusuna bakamayacak, aç kalacak, milli geliri düşecek.' şeklinde bir kara propaganda yaptılar. Tam tersi, ne oldu? '1980'lerde, Türkiye 2000'li yıllarda 128 milyon olacak.' deniliyordu. Türkiye'nin 2026 nüfusu şu anda 86 milyon." ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Afyoncu, kara propagandayla çok çocuk sahibi olmanın olumsuz bir şeymiş gibi gösterildiğini kaydederek, köyden kente göçlerle birlikte nüfus artış hızının binde 3'lere gerilediğini, bu oranın etkisinin doğurganlığın artışından değil sağlık sisteminin gelişmesiyle ölümlerin azalmasından kaynaklandığını söyledi.

Nüfusu geriye düşmüş ülkelerden artışa geçiş yapan bir ülke örneği olmadığını dile getiren Afyoncu, "Nüfus düşmeye başladıktan sonra bunu geri çevirmek mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanımız 2007 yılından itibaren bunun üzerinde duruyor ama maalesef bürokrasimiz kulağının üstüne yattı ve yatmaya devam ediyor. Gerçek manada tedbirler alınsaydı nüfus bu kadar hızlı düşmezdi. Düşmeyi önlemek mümkün değil ancak Türkiye çok hızlı düştü. 2000'li yıllarda nüfus artış hızımız 2,40'ken şu anda 1,40'a düştü." diye konuştu. Afyoncu, tedbir alınmazsa 2100 yılında Türkiye'nin nüfusunun yarısının yaşlılardan oluşacağına dikkati çekerek, "Dünyada örneklere baktığınızda çok büyük teşvikler yaptığınız zaman bile nüfusunuz çok artmıyor. Kazakistan'da, Kırgızistan'da artıyor çünkü orada kırsal nüfus fazla. Kırgızistan'da nüfusun yüzde 75'i kırsalda yaşıyor. Bizde bu oran yüzde 7, şehir hayatında nüfusu artırmak mümkün olmuyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2007 yılındaki "3 çocuk" açıklamalarına vurgu yapan Afyoncu, şöyle devam etti: "3 çocuk demek nüfusu artırmak demek. Türkiye'de siyasi kişiler bir şey söylediği zaman o siyasi olarak algılanıyor, ülke menfaatine olup olmadığına bakılmıyor. Sayın Cumhurbaşkanı aslında ciddi bir tehdidi çok önceden görebilen bir lider ama maalesef bizim bürokrasimiz ona ayak uyduramadı. Şu anda nüfusu artırmayı bırakın doğurganlık hızının düşmesini durdurabilsek o da yeter. Önümüzdeki yıllarda doğurganlık hızı 1 oranına kadar inecek. Nitekim Batı Anadolu'daki şehirlerimizde bu 1'e kadar indi. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu oranı kısmi olarak tutuyor."

