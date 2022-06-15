Türkiye'den İran sınır hattında dikkat çeken adım! Fotoğraflandı

Duvarın, güvenlik güçlerinin işini kolaylaştırdığını ifade eden Varol, şöyle konuştu: "Entegre güvenlik sistemi dediğimiz şey, sadece duvardan ibaret değildir. En önemli unsurlarından biri 3 metrenin üzerinde duvar olmakla beraber üzerinde jiletli tellerden oluşuyor. Ağrı olarak, İran ile 87 kilometrelik sınır hattımız var. Bu sınır hattımızın 83.6 kilometresinde sınır duvarı mevcut. Kalan kısım teknik olarak duvarın inşa edilmesinin mümkün olmadığı yerler. Bu kısım da zaten insan geçmesinin mümkün olmadığı yerler. Burası için de çok daha farklı başka tedbirler düşünüyoruz. Bu bölgede bazı noktalarda sismik tellerimiz var, yani yere döşenip üzerinde herhangi bir hareket geçtiğinde, titreşim olduğunda, bunu algılayıp uyarı alarmı veren sistemlerimiz var."