Türkiye'den İran sınır hattında dikkat çeken adım! Fotoğraflandı

"Sınır duvarının yarattığı caydırıcı ortamda orta ve uzun vadede göçmenlerin bu bölgeye çok fazla gelmemeleri sonucunu doğurdu. Bu duvarı aşmak imkansız da değil ama bu kadar birleşik güvenlik sitemi içerisinde çok kolay da değil. Sınır hattımızın imkanlar dahilinde en yüksek şekilde korunduğunu ve en yüksek güvenlik standartlarının burada uygulandığını söyleyebiliriz. 7/24 görev yapan ve her tülü tehlikeye rağmen görevini icra eden sınır birliklerimizi de bunun içerisine kattığınızda sınırlarımızın güvenlik anlamında herhangi bir sıkıntısının olmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Sınır hattındaki bu güvenlik sisteminin tamamlanmasından sonra Ağrı, Doğubayazıt bölgesi ve Ağrı Dağı eteklerinde, terör anlamındaki faaliyetlerde de ciddi bir azalma ve içerideki operasyonlarımızla çok önemli bir caydırıcılık olduğunu da görüp yaşıyoruz."