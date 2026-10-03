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Türkiye ile Mekke İttifakı devredeydi: Operasyon başlıyor

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye ile Mekke İttifakı devredeydi: Operasyon başlıyor

#1
Foto - Türkiye ile Mekke İttifakı devredeydi: Operasyon başlıyor

Reuters’e haber ajansı, Suudi Arabistan’ın Yemen’deki İran destekli Husi milislerine karşı bir operasyon planladığını ve Kızıldeniz nakliye yolunu güvence altına almak için kıyı şeridinden bir saldırı veya çok cepheli bir saldırı da dahil olmak üzere çeşitli seçeneklerin değerlendirildiğini aktardı.

#2
Foto - Türkiye ile Mekke İttifakı devredeydi: Operasyon başlıyor

İngiliz Reuters haber ajansının bölgesel ve Batılı yetkililere dayandırdığı özel haberine göre Suudi Arabistan, İran destekli Husiler’e karşı operasyon hazırlığında. Habere göre Suudi Arabistan, kritik öneme sahip Kızıldeniz’i güvence altına almak için kıyı şeridinden bir saldırı veya birden fazla cepheden saldırı da dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. Hazırlıklar hakkında bilgi sahibi 6 isme göre önümüzdeki haftalarda başlatılması beklenen operasyon, Riyad’ın gözetiminde Yemenli güçler tarafından yönetilecek ve Suudi Arabistan’ın hava saldırılarıyla desteklenecek.

#3
Foto - Türkiye ile Mekke İttifakı devredeydi: Operasyon başlıyor

Kaynaklara göre ABD, halihazırda Riyad’ın Yemen’deki operasyonlarını desteklemek için istihbarat sağlarken, bazı bölgesel ve Avrupa ülkeleri Suudi Arabistan’a ağırlıklı olarak savunma amaçlı askeri yardımda bulunuyor. Suudi Arabistan’ın müttefiklerinin, muharebe operasyonlarında doğrudan rol oynaması beklenmiyor.

#4
Foto - Türkiye ile Mekke İttifakı devredeydi: Operasyon başlıyor

Planlanan Suudi saldırısının temel hedeflerinden biri, Husi milislerinin geçtiğimiz ay kıyı boyunca ilerleyerek Babülmendep Boğazı’nın kontrolünü ele geçirmesiyle elde ettikleri hızlı kazanımları tersine çevirmek. Körfez yetkilileri ve Yemenli yetkililer, Suudilerin saldırı için Babülmendep çevresindeki bölgeye dar kapsamlı bir saldırı ya da Yemen genelinde, El-Bayda, Marib, Taiz ve El-Jawf vilayetlerinde eş zamanlı saldırıları da içeren daha geniş kapsamlı bir taarruz olmak üzere iki muhtemel seçeneği değerlendirdiğini söyledi. Yetkililer, saldırının büyüklüğüne bağlı olarak 100 binden fazla Yemen askerinin seferber edilebileceğini aktardı.

#5
Foto - Türkiye ile Mekke İttifakı devredeydi: Operasyon başlıyor

Suudi Arabistan 2015 yılında, Husi milislerinin başkent Sana’dan çıkardığı ve uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetini destekleyen Arap koalisyonunun başında yer alarak komşu Yemen’deki iç savaşa girdi. Savaşan taraflar arasında 2022’de varılan ateşkes bu yıla kadar büyük ölçüde devam etti, ancak Husi milisleri İran savaşı sonrasında Suudi gemilerine ve petrol altyapısına füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenledi.

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