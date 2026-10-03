Türkiye ile Mekke İttifakı devredeydi: Operasyon başlıyor

Planlanan Suudi saldırısının temel hedeflerinden biri, Husi milislerinin geçtiğimiz ay kıyı boyunca ilerleyerek Babülmendep Boğazı’nın kontrolünü ele geçirmesiyle elde ettikleri hızlı kazanımları tersine çevirmek. Körfez yetkilileri ve Yemenli yetkililer, Suudilerin saldırı için Babülmendep çevresindeki bölgeye dar kapsamlı bir saldırı ya da Yemen genelinde, El-Bayda, Marib, Taiz ve El-Jawf vilayetlerinde eş zamanlı saldırıları da içeren daha geniş kapsamlı bir taarruz olmak üzere iki muhtemel seçeneği değerlendirdiğini söyledi. Yetkililer, saldırının büyüklüğüne bağlı olarak 100 binden fazla Yemen askerinin seferber edilebileceğini aktardı.