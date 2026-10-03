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Özel kuvvetler sahaya indirdi: Savaş uçakları havalandı, savaş gemileri Türkiye'ye karşı ilerledi

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Özel kuvvetler sahaya indirdi: Savaş uçakları havalandı, savaş gemileri Türkiye'ye karşı ilerledi

Türkiye'ye karşı silahlanan ve olası savaşın provalarını gerçekleştiren komşuda bu kez savaş uçakları ile gemiler peş peşe harekete geçti.

#1
Foto - Özel kuvvetler sahaya indirdi: Savaş uçakları havalandı, savaş gemileri Türkiye'ye karşı ilerledi

Pentapostagma'da yer alan habere göre, Yunanistan "Alexander 26" tatbikatını tamamladı. Tatbikat 26, 25 Eylül Cuma ile 2 Ekim Cuma tarihleri ​​arasında gerçekleştirildi.

#2
Foto - Özel kuvvetler sahaya indirdi: Savaş uçakları havalandı, savaş gemileri Türkiye'ye karşı ilerledi

Tatbikat, Silahlı Kuvvetlerin (AF) üç kolunun, Özel Harekat Komutanlığının (SWC), Güvenlik Kuvvetlerinin ve siyasi sektörden kurumların katılımıyla, Kriz Yönetim Sistemini (CMS) incelemek ve test etmek amacıyla gerçekleştirildi.

#3
Foto - Özel kuvvetler sahaya indirdi: Savaş uçakları havalandı, savaş gemileri Türkiye'ye karşı ilerledi

Tatbikat kapsamında, Yunanistan Milli Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı General Dimitrios Houpis, hem Milli Operasyon Merkezi'ni (NHDS/NHDC) hem de tatbikata katılan ana komutanlıkların (Ege ve Doğu Akdeniz Yüksek Askeri Komutanlığı, Filo Karargahı, Taktik Hava Kuvvetleri Karargahı, Trakya Yüksek Askeri Komutanlığı) Operasyon Merkezlerini (OHDC) ziyaret etti.

#4
Foto - Özel kuvvetler sahaya indirdi: Savaş uçakları havalandı, savaş gemileri Türkiye'ye karşı ilerledi

TAAS "ALEXANDROS - 26" ile eş zamanlı olarak, Genelkurmay Başkanlığı (GS) ve Savunma Bakanlığı birimlerinin hem tatbikat düzeyinde (TAAS) hem de gerçek ortamda (Birliklerle Taktik Tatbikat) hazır olma durumunun kontrol edilmesi çerçevesinde, Hızlı Müdahale Kuvveti "DELTA" da aktif hale getirildi.

#5
Foto - Özel kuvvetler sahaya indirdi: Savaş uçakları havalandı, savaş gemileri Türkiye'ye karşı ilerledi

Söz konusu tatbikatta özel kuvvetler, savaş uçakları, savaş gemileri ve helikopterler boy gösterdi.

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