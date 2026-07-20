Türkiye ile ilgili karın ağrılarının nedeni belli oldu: Devasa savaş gemisi programı tıkandı
Türk tersanelerinin son dönemdeki başarısı sonrası ortak savaş gemisi üretimi yapmak için Türkiye ile anlaşma yapacağı konuşulan ABD'ye Zumwalt Projesi'nden kötü haber geldi. ABD'nin yeni nesil güdümlü füze muhribi üretimi projesi tıkandı. Birçok savunma projesinde sıkıntı yaşayan ABD, Türkiye gibi son dönemde büyük işlere imza atan ülkelerle işbirliği yapmayı düşünerek yaşanan krizlere çözüm getirmeyi planlıyor.