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Türkiye ile ilgili karın ağrılarının nedeni belli oldu: Devasa savaş gemisi programı tıkandı

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Türkiye ile ilgili karın ağrılarının nedeni belli oldu: Devasa savaş gemisi programı tıkandı

Türk tersanelerinin son dönemdeki başarısı sonrası ortak savaş gemisi üretimi yapmak için Türkiye ile anlaşma yapacağı konuşulan ABD'ye Zumwalt Projesi'nden kötü haber geldi. ABD'nin yeni nesil güdümlü füze muhribi üretimi projesi tıkandı. Birçok savunma projesinde sıkıntı yaşayan ABD, Türkiye gibi son dönemde büyük işlere imza atan ülkelerle işbirliği yapmayı düşünerek yaşanan krizlere çözüm getirmeyi planlıyor.

#1
Foto - Türkiye ile ilgili karın ağrılarının nedeni belli oldu: Devasa savaş gemisi programı tıkandı

Savunmasanayist'te yer alan habere göre, ABD Donanmasının Zumwalt sınıfı muhriplerini Conventional Prompt Strike (CPS) hipersonik füzeleriyle donatma programı, öngörülemeyen test ve üretim sorunları nedeniyle önceki takvimin yaklaşık iki yıl gerisine düştü.

#2
Foto - Türkiye ile ilgili karın ağrılarının nedeni belli oldu: Devasa savaş gemisi programı tıkandı

ABD Hükümeti Hesap Verebilirlik Ofisinin (GAO) 2 Temmuz 2026’da yayımladığı Silah Sistemleri Yıllık Değerlendirme Raporu’na göre CPS entegrasyonu, son değerlendirmeden bu yana yaklaşık dokuz ay daha gecikti.

#3
Foto - Türkiye ile ilgili karın ağrılarının nedeni belli oldu: Devasa savaş gemisi programı tıkandı

İlk olarak 2025 yılında USS Zumwalt’tan gerçekleştirilmesi planlanan canlı atış testi, CPS programındaki geliştirme ve üretim sorunları nedeniyle yaklaşık 24 ay ertelenerek 2027’ye alındı.

#4
Foto - Türkiye ile ilgili karın ağrılarının nedeni belli oldu: Devasa savaş gemisi programı tıkandı

CPS sisteminin USS Zumwalt’a entegrasyonu, geminin 2023 yılında girdiği planlı modernizasyon döneminde başladı. Program Ofisi, füze sisteminin kurulum çalışmalarının 2026 yılında tamamlanacağını açıkladı Sistemi gemiye entegre eden yüklenici, ilk deniz testlerini Ocak 2026’da gerçekleştirdi. Ancak bu faaliyetler CPS dışındaki modernizasyon çalışmalarına odaklandı. Hipersonik füze sistemine yönelik deniz testleri ise daha sonraki aşamada yapılacak.

#5
Foto - Türkiye ile ilgili karın ağrılarının nedeni belli oldu: Devasa savaş gemisi programı tıkandı

ABD Donanması, USS Zumwalt üzerindeki entegrasyon sırasında edinilen tecrübelerden sınıfın diğer iki gemisinde yararlanmayı planlıyor.

#6
Foto - Türkiye ile ilgili karın ağrılarının nedeni belli oldu: Devasa savaş gemisi programı tıkandı

CPS entegrasyonunun USS Lyndon B. Johnson’da 2026, USS Michael Monsoor’da ise 2028 yılında gerçekleştirilmesi öngörülüyor. USS Lyndon B. Johnson, Ocak 2025’te kuru havuza alındı ve CPS entegrasyonuna yönelik değişiklikler Mart 2025’te başladı. Ancak çalışmaların karmaşıklığı ve yaşanan gecikmeler, geminin planlanan teslimatını dört ay öteleyerek Nisan 2027’ye taşıdı.

#7
Foto - Türkiye ile ilgili karın ağrılarının nedeni belli oldu: Devasa savaş gemisi programı tıkandı

Üç Zumwalt sınıfı muhribi kapsayan modernizasyon çalışmalarının maliyeti 1,8 milyar dolardan en az 2 milyar dolara yükseldi. GAO, CPS’nin Zumwalt sınıfı muhriplere konuşlandırılmasının önündeki başlıca risklerden birinin testlerde kullanılacak füzelerin zamanında hazır bulunmaması olduğunu belirtti.

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