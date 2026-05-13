Türkiye ile Çin resmen anlaştı: Ortaklaşa kurulacak
Türkiye ile Çin resmen anlaştı: Ortaklaşa kurulacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Çin Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong arasında yapılan görüşmeden önemli bir karar çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pekin'de Çin Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong ve Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runqiu ile görüştü. Görüşmeler kapsamında Türkiye ve Çin arasında konut ve şehirleşme alanında ortak çalışma grubu kurulması kararı alınarak, COP31 süreci için iş birliği teyit edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iki günlük ziyaret kapsamında geldiği Çin'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Kurum, başkent Pekin'de ilk olarak Çin Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong ile görüştü.

COP31, şehircilik-konut ve Kahramanmaraş depremi sonrası başlatılan inşa seferberliği konularının ele alındığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, iki ülkenin konut ve şehirleşme alanında ortak çalışma grubu oluşturacağını duyurdu.

Bakan Kurum mesajında, "Türkiye olarak ev sahipliğini yapacağımız COP31 başta olmak üzere şehircilik, konut politikaları, kentsel dönüşüm ve akıllı şehirler alanlarındaki çalışmaları ele aldık.

Asrın inşa sürecinde edindiğimiz tecrübeleri, ülkemizin afetlere dayanıklı ve insan odaklı şehircilik vizyonunu paylaştık. Bu kapsamda konut ve şehirleşme alanında dünyanın en önde gelen iki ülkesi olarak ortak çalışma grubu kurma ve mutabakat zaptı imzalanması kararı aldık. Adımlarımızın şehircilik ve konut alanındaki iş birliğimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum. Sayın bakana nazik misafirperverliği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, daha sonra Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runqiu ile bir araya geldi. Heyetler arası görüşmede COP31 sürecinde iş birliği alanları ele alındı. Bakan Kurum, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "İklim hedefleriyle uyumlu net politikaların güçlü sonuçlar üretebileceğini halihazırda gösteren Çin ile COP31'de de iş birliği içinde olacağız. Çin temaslarımız kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runqiu ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

COP31 vizyonumuzu paylaşarak süreci iklim eyleminin hızlandığı, finansmana erişimin güçlendiği ve somut sonuçların üretildiği önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirdik. İki ülke arasındaki bağların sürdürülebilir çevre hedeflerimize önemli katkılar sunacağına inanıyorum" dedi.

