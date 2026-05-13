Survivor oyuncusu bacağını kaybetti: Yarışma iptal edildi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Acun Ilıcalı'nın organize ettiği Survivor yarışmasında genç oyuncunun geçirdiği kaza sonucunda bacağını kaybettiği iddia edildi. Son durumla alakalı açıklama geldi.

Survivor Yunanistan yarışmacısı Stavros Floros’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama kamuoyuyla paylaşıldı. Dominik Cumhuriyeti’nde geçirdiği ciddi kazanın ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan yarışmacının sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Paylaşılan son bilgilere göre Stavros Floros’un hayati tehlikesi bulunmuyor. Doktor gözetiminde yoğun bakımda tedavisi süren yarışmacının bilincinin tamamen açıldığı belirtildi.

Yetkililer ayrıca Floros’un sağlık durumunun yakından takip edildiğini açıkladı.

Öte yandan genç yarışmacının bacağının koptuğu ve amput edildiği öne sürüldü. Yarışmacının tedavisi doktorlar tarafından titizlikle sürdürülüyor.

Açıklamada dikkat çeken bir diğer detay ise ABD ihtimali oldu. Yarışmacının sağlık durumunun uygun hale gelmesi halinde, ABD’de bulunan uzman bir sağlık merkezine hava ambulansıyla nakledilmesinin değerlendirildiği aktarıldı. Kazanın ardından hem Yunanistan’da hem de Türkiye’de Survivor izleyicileri gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.

Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti’nde yarışma çekimleri dışında bulunduğu sırada turistik bir teknenin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Olay sonrası yerel makamlar tarafından soruşturma başlatılırken, Acun Medya da yarışmacının sağlık durumuna ilişkin açıklama yayımlamıştı.

Kazanın ardından açıklama yapan Acun Ilıcalı, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu söylemiş ve acil şekilde Dominik Cumhuriyeti’ne gitmesi gerektiğini belirtmişti. Yaşanan gelişmeler sonrası Yunanistan’daki Survivor yayın akışının da geçici olarak durdurulduğu açıklanmıştı.

