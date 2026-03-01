  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye ile bir ara kanlı bıçaklı olan ülke, İran’a saldırı sonrası “O kadar da uzun boylu değil” dedi! İsrail’le milyarlık anlaşmayı yırtıp attılar

ABD ile birlikte İran'a saldırı başlatan İsrail'e komşusundan beklenmedik bir darbe geldi. Mısır, bölgedeki askeri saldırılar nedeniyle İsrail'den doğal gaz tedarikinin durdurulduğunu duyurdu. Akışı durdurulan doğal gaz miktarının 1,1 milyar metreküp olduğu tahmin edilirken, iki ülke arasında geçtiğimiz yıl imzalanan anlaşmanın değeri 35 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın da misillemede bulunmasının ardından yerel basında " İsrail'den doğal gaz tedarikinin durdurulduğu" yönünde çıkan haberlere ilişkin Mısır Petrol Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, son askeri saldırılar ile bunların yansımalarının ve borular kanalıyla Doğu Akdeniz'den gelen doğal gaz tedarikinin durdurulması konusunun yakından takip edildiği kaydedildi.

Bakanlığın 2025 yılı boyunca LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) kapasitesini artırmak ve tedarik kaynaklarını çeşitlendirmek için çalıştığına işaret edilen açıklamada, bakanlığın alternatif kaynakları olduğu yönünde vatandaşlara güvence verildi. Akışı durdurulan doğal gaz miktarının 1,1 milyar metreküp olduğu tahmin ediliyor.

İsrail'in Akdeniz'deki en büyük doğal gaz sahalarından Leviathan'ın ortaklarından "NewMed" enerji şirketi tarafından 7 Ağustos 2025'te yapılan açıklamada, Mısır'la 35 milyar dolar değerinde doğal gaz ihracat anlaşması imzalandığı duyurulmuştu.

