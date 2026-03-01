Türkiye ile bir ara kanlı bıçaklı olan ülke, İran’a saldırı sonrası “O kadar da uzun boylu değil” dedi! İsrail’le milyarlık anlaşmayı yırtıp attılar
ABD ile birlikte İran'a saldırı başlatan İsrail'e komşusundan beklenmedik bir darbe geldi. Mısır, bölgedeki askeri saldırılar nedeniyle İsrail'den doğal gaz tedarikinin durdurulduğunu duyurdu. Akışı durdurulan doğal gaz miktarının 1,1 milyar metreküp olduğu tahmin edilirken, iki ülke arasında geçtiğimiz yıl imzalanan anlaşmanın değeri 35 milyar dolar olarak açıklanmıştı.