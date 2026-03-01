  • İSTANBUL
Giriş Tarihi:

Hemen mesaj verdiler! İran’dan, Türkiye’yi de yakından ilgilendiren açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Orta Doğu’daki bazı ülkelere yönelik balistik füze saldırılarının ardından komşu ülkelere dostluk eli uzatan bir açıklama yaptı. Bekayi, saldırıların yalnızca bölge ülkelerindeki ABD askeri varlığını hedef aldığını belirterek, hiçbir komşunun toprağına kasıtlı bir saldırı yapılmadığını vurguladı. Ancak açıklamada, İran’a yönelik saldırılara destek veren ülkelerin de sorumlu tutulacağı yönündeki net uyarı dikkat çekti.

ABD ve İsrail ile İran arasında doğrudan çatışmalar sürerken Tahran'dan bölge ülkelerine yönelik dikkat çekici bir mesaj geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, saldırılarının komşu ülkelere karşı olmadığını, yalnızca ABD askeri varlığını hedef aldıklarını açıkladı. Bekayi, İran'ın misilleme saldırılarının yalnızca ülkelerin topraklarında bulunan ABD askeri üslerini ve Amerikan çıkarlarını kapsadığını söyledi.

"Biz hiçbir komşu ülkeye saldırmıyoruz. Yaşananlar, ABD'nin askeri saldırganlığına karşı verdiğimiz meşru müdafaadır" ifadelerini kullanan Bekayi, İran'ın savunma pozisyonunda olduğunu vurguladı. Bekayi, İran'a yönelik saldırılara destek verilmesi halinde bunun sonuçları olacağı uyarısında da bulundu.

Uluslararası hukuka atıf yapan Sözcü, "İran'a yönelik saldırgan bir eyleme yapılacak her türlü işbirliği ve katılım, o ülkelerin de sorumlu tutulmasına yol açacaktır" dedi. ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarında bölge ülkelerindeki askeri üsleri kullandığını savunan Bekayi, "Vurulan o bölümler komşu ülkelerin toprağı olarak sayılamaz. Çünkü buralar ABD'nin otoritesi ve mülkiyeti altındadır ve şu an bize karşı kullanılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Tahran yönetiminin bölge ülkeleriyle çatışma istemediğini belirten Bekayi, İran'ın askeri adımlarının herhangi bir komşu devlete karşı olmadığını söyledi. "Geçmişte olduğu gibi tüm komşu ülkelere dostluk elimizi uzatmaya devam ediyoruz" diyen Bekayi, gerilimin bölgesel bir savaşa dönüşmemesi gerektiğini dile getirdi. İran'ın şu ana kadar Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'ü hedef aldı.

