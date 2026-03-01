Hemen mesaj verdiler! İran’dan, Türkiye’yi de yakından ilgilendiren açıklama

Uluslararası hukuka atıf yapan Sözcü, "İran'a yönelik saldırgan bir eyleme yapılacak her türlü işbirliği ve katılım, o ülkelerin de sorumlu tutulmasına yol açacaktır" dedi. ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarında bölge ülkelerindeki askeri üsleri kullandığını savunan Bekayi, "Vurulan o bölümler komşu ülkelerin toprağı olarak sayılamaz. Çünkü buralar ABD'nin otoritesi ve mülkiyeti altındadır ve şu an bize karşı kullanılmaktadır" ifadelerini kullandı.