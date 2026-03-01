Hemen mesaj verdiler! İran’dan, Türkiye’yi de yakından ilgilendiren açıklama
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Orta Doğu’daki bazı ülkelere yönelik balistik füze saldırılarının ardından komşu ülkelere dostluk eli uzatan bir açıklama yaptı. Bekayi, saldırıların yalnızca bölge ülkelerindeki ABD askeri varlığını hedef aldığını belirterek, hiçbir komşunun toprağına kasıtlı bir saldırı yapılmadığını vurguladı. Ancak açıklamada, İran’a yönelik saldırılara destek veren ülkelerin de sorumlu tutulacağı yönündeki net uyarı dikkat çekti.