İran’dan son dakika açıklaması: 14 ABD üssünü vurduk, yüzlerce ölü var
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık olarak bölgedeki 14 stratejik Amerikan üssünü hedef aldıklarını resmen ilan etti. Yapılan açıklamada, düzenlenen operasyonlar sonucunda yüzlerce Amerikan askerinin etkisiz hale getirildiği iddia edilerek saldırıların dozunun artırılacağı mesajı verildi. Tahran yönetimi, bu harekatın ABD’nin askeri saldırganlığına karşı meşru bir müdafaa olduğunu savunarak kararlılık vurgusu yaptı.