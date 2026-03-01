  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonist kuklası Pehlevi yine kafayı çıkardı! Hamaney sonrası akılalmaz çağrı Türkiye’ye İran üzerinden küstah iftira! “Bunu asla yapmayız” deyip yalanlarını yüzlerine çarptık İran’dan son dakika açıklaması: 14 ABD üssünü vurduk, yüzlerce ölü var İran’dan, ABD-İsrail saldırısı sonrası “İstanbul” kararı: Yarıya indirildi Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Altın, dolar, borsa... İran'a saldırılar piyasayı etkileyecek! Hemen mesaj verdiler! İran’dan, Türkiye’yi de yakından ilgilendiren açıklama İran’a saldırı sonrası rekor! Altın fiyatlarını görenlerin ağzı bir karış açık kaldı Düşük fiyatıyla piyasayı sallayacak: Türkiye için özel üretildi!
Dünya
4
Yeniakit Publisher
İran’dan son dakika açıklaması: 14 ABD üssünü vurduk, yüzlerce ölü var
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran’dan son dakika açıklaması: 14 ABD üssünü vurduk, yüzlerce ölü var

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık olarak bölgedeki 14 stratejik Amerikan üssünü hedef aldıklarını resmen ilan etti. Yapılan açıklamada, düzenlenen operasyonlar sonucunda yüzlerce Amerikan askerinin etkisiz hale getirildiği iddia edilerek saldırıların dozunun artırılacağı mesajı verildi. Tahran yönetimi, bu harekatın ABD’nin askeri saldırganlığına karşı meşru bir müdafaa olduğunu savunarak kararlılık vurgusu yaptı.

1
#1
Foto - İran’dan son dakika açıklaması: 14 ABD üssünü vurduk, yüzlerce ölü var

ABD ve İsrail'in eş zamanlı saldırılarına İran askeri üsleri hedef alarak yanıt verdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Orta Doğu'daki üslerine saldırılar düzenledi.

#2
Foto - İran’dan son dakika açıklaması: 14 ABD üssünü vurduk, yüzlerce ölü var

Saldırılara ilişkin İran Devrim Muhafızları'ndan açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Suçlu Amerika ve barbar Siyonist rejim, bu sabah İran'a yaptıkları saldırıyla güçten başka bir dilden anlamadıklarını bir kez daha göstermişlerdir.

#3
Foto - İran’dan son dakika açıklaması: 14 ABD üssünü vurduk, yüzlerce ölü var

Vahşi doğalarını tüm dünyaya kanıtlayarak masum insanlarımızı ve öğrencilerimizi kana buladılar. Bölgedeki 14 önemli Amerikan askeri üssünü yıldırım operasyonlarıyla hedef almış; yüzlerce saldırgan Amerikan ve rejim gücünü etkisiz hale getirmiştir. Şunu hatırlatmak gerekir ki; Silahlı Kuvvetlerin kararlı ve güçlü operasyonları, eskisinden daha şiddetli ve kapsamlı bir şekilde devam edecektir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sözcü Tv'den İran konusunda alçaklık! İnfiale neden sözler
Gündem

Sözcü Tv'den İran konusunda alçaklık! İnfiale neden sözler

Sözcü TV’ye bağlanan İranlı sözde aktivist ülkelerinin israil ve ABD tarafından bombalanmasıyla ilgili olarak skandal açıklamalarda bulundu...
İran'ın misillemesi sonrası ABD'den flaş açıklama: 5. Filo ağır hasar gördü
Gündem

İran'ın misillemesi sonrası ABD'den flaş açıklama: 5. Filo ağır hasar gördü

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran misilleme yaptı, Bahreyn'deki ABD üssü 5. Filo vuruldu. ABD basını 5. Filo'n..
İranlı Bakan'dan evlere şenlik açıklama: Hamaney bildiğim kadarıyla...
Gündem

İranlı Bakan'dan evlere şenlik açıklama: Hamaney bildiğim kadarıyla...

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, "Hamaney bildiğim kadarıyla hayatta" dedi.
Birleşik Arap Emirlikleri de vuruldu! Savaş kızışıyor
Gündem

Birleşik Arap Emirlikleri de vuruldu! Savaş kızışıyor

İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri sınırlarındaki ABD üssünü vurduğu belirtildi. BAE'deki saldırıda 1 kişinin öldüğü bilgisi geldi...
CHP’li belediyede yolsuzluk lağımı patladı: Tanju Özcan dahil 13 kişi daha kelepçelendi
Gündem

CHP’li belediyede yolsuzluk lağımı patladı: Tanju Özcan dahil 13 kişi daha kelepçelendi

CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına bir yenisi Bolu’da eklendi! Göreve geldiği günden bu yana icraatlarından çok skan..
İran devlet televizyonunun çaldığı şarkı gündem oldu
Gündem

İran devlet televizyonunun çaldığı şarkı gündem oldu

İsrail ve ABD, yıllardır tehdit ettikleri İran'a karşı büyük savaş başlattı. İran'ın vereceği cevap merak konusu olurken, devlet televizyonu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23