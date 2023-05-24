Türkiye ile Azerbaycan o alanda rekora koşuyor! Dudak uçuklattı

Heyet daha sonrasında Karşıyaka Haydar Aliyev Parkı’ndaki Haydar Aliyev büstüne çiçek bırakarak saygı duruşunda bulundu. Azeri vekiller akşam programında ise Türkiye’nin 100. Yılı ve Azerbaycan’ın kuruluşunun 105. Yılı sebebiyle düzenlenen etkinliğe katıldılar. Etkinlikte konuşan Azerbaycan Heyeti Başkanı Hikmet Mammadov, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in selamlarını İzmir'e getirdiklerini, Azerbaycan’ın 105., Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş yıldönümünü birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ise; yaptığı konuşmada, Azerbaycan heyetini İzmir'de görmekten mutluluk duyduklarını kaydetti. Azerbaycan milletvekillerinin İzmir’e gösterdikleri ilginin çok değerli olduğunu ifade eden Uçak, “Azerbaycan'ı hem diplomatik olarak hem de iki ülke liderlerinin birliği açısından tek millet olarak görüyoruz. İlham Aliyev'in de dediği gibi biz tek yumruğuz" diye konuştu.