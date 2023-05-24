2023-05-24 21:03:51 Türkiye ile Azerbaycan o alanda rekora koşuyor! Dudak uçuklattı
Kendilerini; “Bir Devlet İki Millet” olarak tanımlayan Türkiye ve Azerbaycan arasındaki güçlü bağlara yeni bir halka eklendi. İzmir, 40 gün arayla Azerbaycan Milli Meclisinden iki parlementer grubunu ağırladı. Azeri heyeti, ilk olarak Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ı sonrasında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’i ziyaret etti. Azeri heyetin üçücü durağı Yeşilova Ehlibeyt Cami Derneği oldu. Azerbaycan Milletvekilleri, öğleden sonraki programında Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile bir araya gelirken, İzmir Ak Parti Dış İşleri Komisyonu Üyesi İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın katılımıyla düzenlenen Türkiye’nin 100. Yılı ve Azerbaycan’ın 105. Kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılım gösterdi.