Türkiye ile anlaşma imzalamışlardı! Suudilere büyük darbe
Türkiye ve Pakistan'la birlikte "Mekke Anlaşması"na imza atan Suudi Arabistan, büyük bir şokla sarsıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye ve Pakistan'la birlikte "Mekke Anlaşması"na imza atan Suudi Arabistan, büyük bir şokla sarsıldı.
Yemen'de İran destekli Husiler, Taiz'in El-Muha ilçesindeki Kızıldeniz'deki limanı füzelerle hedef aldı. Saldırıda can kayıpları olduğu bildirildi. Bölge son günlerde benzer saldırılara maruz kalmıştı.
Yemen’deki İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar sürüyor. Suudi Arabistan'ın Necran kentinde ülkenin ulusal petrol şirketi Aramco’ya ait bir tesise insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi.
Husilerle bağlantılı kaynaklar, saldırının Suudi askeri uçaklarının Yemen hava sahasını ihlal ettiği iddiasına misilleme olarak düzenlendiğini öne sürdü Saldırının tesiste hasara yol açıp açmadığına ilişkin ayrıntı paylaşılmazken, Suudi Arabistan makamları ve Aramco yetkilileri saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.
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