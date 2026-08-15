  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Belirsizlik fiyatlara vurdu: Kilosu 15 TL'ye kadar düştü! Kabine’den 25. Yılda devlet- millet omuz omuza mesajı: Aynı aşkla yola devam Nikahtan sonra yaptığı şaşırttı: Ronaldo sosyal medyada alay konusu oldu! Sular altında kalacak ülke, çareyi tarihin en garip planında buldu! 90 bin dolara pasaport satarak hayatta kalacaklar Mirasçılara müjde! Bakanlıktan miras kavgalarını bitirecek tarihi karar Transferlerin ardı arkası kesilmedi, dün bütün dengeler değişti! İşte partilerin son milletvekili sayıları EYT’liler ve emekli çalışanlar dikkat! Milyonları ilgilendiren karar çıktı Yasa dışı bahis oynayanlar anında tespit edilecek!
Dünya
4
Yeniakit Publisher
Türkiye ile anlaşma imzalamışlardı! Suudilere büyük darbe

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye ile anlaşma imzalamışlardı! Suudilere büyük darbe

Türkiye ve Pakistan'la birlikte "Mekke Anlaşması"na imza atan Suudi Arabistan, büyük bir şokla sarsıldı.

#1
Foto - Türkiye ile anlaşma imzalamışlardı! Suudilere büyük darbe

Yemen'de İran destekli Husiler, Taiz'in El-Muha ilçesindeki Kızıldeniz'deki limanı füzelerle hedef aldı. Saldırıda can kayıpları olduğu bildirildi. Bölge son günlerde benzer saldırılara maruz kalmıştı.

#2
Foto - Türkiye ile anlaşma imzalamışlardı! Suudilere büyük darbe

Yemen’deki İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar sürüyor. Suudi Arabistan'ın Necran kentinde ülkenin ulusal petrol şirketi Aramco’ya ait bir tesise insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi.

#3
Foto - Türkiye ile anlaşma imzalamışlardı! Suudilere büyük darbe

Husilerle bağlantılı kaynaklar, saldırının Suudi askeri uçaklarının Yemen hava sahasını ihlal ettiği iddiasına misilleme olarak düzenlendiğini öne sürdü Saldırının tesiste hasara yol açıp açmadığına ilişkin ayrıntı paylaşılmazken, Suudi Arabistan makamları ve Aramco yetkilileri saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Saatlerce her yerde arandı! Akdağ’ın eteklerinde bulundu
Yerel

Saatlerce her yerde arandı! Akdağ’ın eteklerinde bulundu

Antalya’nın Kaş ilçesinde yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu E.K. için jandarma ekipleri seferber oldu.
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Örgüt lideri Türkiye'ye getiriliyor
Gündem

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Örgüt lideri Türkiye'ye getiriliyor

İçişleri Bakanlığı Organize Suç Örgütü lideri Serkan Kurtuluş'un Arjantin'den Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.
Cübbeli yıllar önce uyarmıştı! "Hangi milli yapıyı Alman devleti destekler?"
Gündem

Cübbeli yıllar önce uyarmıştı! “Hangi milli yapıyı Alman devleti destekler?”

FETÖ konusunda yıllar öncesinden yaptığı uyarılarla dikkat çeken Cübbeli Ahmet Hoca’nın, Alihan Kuriş hakkında 2023 yılında sarf ettiği sözl..
Bomba iddia kulisleri salladı! Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor?
Gündem

Bomba iddia kulisleri salladı! Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'ye geçeceği yönünde dolaşıma sokulan iddialar gündem oluşturdu. Asılsız iddial..
Kuduz kedi yüzünden çocuk entübe olmuştu: Olay yerine gelen gazetecileri kazaya sürüklediler
Gündem

Kuduz kedi yüzünden çocuk entübe olmuştu: Olay yerine gelen gazetecileri kazaya sürüklediler

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde görevini yapan İhlas Haber Ajansı muhabirinin trafikte uğradığı taciz ve sonrasında yaşadığı kaza anları,..
Yavuz Ağıralioğlu'na çok sert sözler: "Sen olsan olsan iktidar dilendiğin büyükelçilik kapılarının İngiliz anahtarı olursun"
Gündem

Yavuz Ağıralioğlu'na çok sert sözler: “Sen olsan olsan iktidar dilendiğin büyükelçilik kapılarının İngiliz anahtarı olursun”

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut'un Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'na yönelik sert sözleri yeniden gündeme geldi. Ağıralioğ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23