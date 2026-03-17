İran'da asgari ücrete rekor zam Küçük çocuk çöp yığınları arasında bulunmuştu! 7 yıllık esarette şoke eden gerçek: Küçük Nazar adını 'Ahmet' sanıyormuş Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Oxford anlaştı! Yetkili merkez oldu Bakteri ya olursa? Ev yapımı yoğurtta kap seçimi: Hangi materyal daha sağlıklı ve lezzetli? Türkiye için Milli Uçak gemisi gerekli mi Bu uyarı çok ama çok gerekli! Bayram öncesi tatlılarla yüzleşmek için bunu yapın! TCG Heybeliada kendine hayran bıraktı
Türkiye için Milli Uçak gemisi gerekli mi
Ömer Gülhan Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye için Milli Uçak gemisi gerekli mi

Türkiye’nin denizlerdeki gücünün artırılması için geliştirilen Milli Uçak Gemisi'nin yapım çalışmaları devam ediyor. Savunma uzmanı Oğuzhan Uygun, "Türkiye için MUGEM gerekli mi?" sorusuna cevap verdi.

TCG Anadolu'dan daha büyük bir gemi olması beklenen projeyle ilgili geçtiğimiz aylarda konuşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, “TCG Anadolu şu anda envanterimizdeki en büyük gemi. TCG Anadolu’nun 3 katı büyüklüğünde. 60 bin ton MUGEM’in kapsamı. Bununla ilgili üretim faaliyetleri başladı, sözleşmeleri imzaladık" demişti.

Savunma uzmanı Oğuzhan Uygun, "Milli Uçak Gemisi gerekli mi?" sorusuna cevap vererek şunları söyledi:

Bir uçak gemisine sahip olmak, Türkiye'nin hava sahasını ana karasından binlerce kilometre öteye taşıması demektir. Mavi Vatan'ın ötesinde, Libya'dan Somali'ye, Cebelitarık'tan Hint Okyanusu'na kadar Türk bayrağının ve hava gücünün varlık göstermesi, küresel diplomatik masada elimizi en çok güçlendiren unsurdur.

60.000 tonluk bir ucak gemisi , KIZILELMA, ANKA-3, TB3 ve HÜRJET’ten oluşan 50'ye yakın hava aracıyla Kara üslerine ve komşu ülkelerin hava sahasına muhtaç kalmadan operasyon yapabilme gücü sağlar. Peki MUGEM’in Balistik Füze Tehdidine Karşı Stratejik Savunması nasıl olacak?

Milli Uçak Gemisi yalnız gezmeyecek,yaninda TF-2000 hava savunma muhripleri, fırkateynler ve denizaltılar bir koruma kalkanı oluşturacak. TF-2000’de kullanılacak olan MİDLAS, balistik füze engelleme yeteneğine sahip olacak SİPER Ürün-3 füzelerini ateşleyebilecek. SİPER'in bu gelişmiş versiyonu, taktik balistik füzeleri terminal aşamada avlamak üzere kurgulanıyor.

ÇAFRAD milli radar sistemi, yüzlerce kilometreden gelen balistik füzeleri henüz atmosferin sınırındayken tespit ve takip edebilecek kapasitede. Gemide,HİSAR-D RF orta menzil, LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemi, 4 adet GÖKDENİZ Yakın Savunma Sistemi (CIWS),7 adet ASELSAN STOP 25mm Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri de yer alacak.

Ve , TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen, 1000+ km menzile sahip, Türkiye'nin Tomahawk'dan daha gelişmiş yüksek hassasiyetli milli seyir füzesi GEZGİN... Sonuç olarak, Mavi Vatan'ı tam anlamıyla savunmak ve küresel aktör olmak için milli bir uçak gemisi ihtiyacı var.

Yorumlar

Murat

1 degil bircok mugem lazim. Bunlarin peyderpey yapilip TSK ya kazandirilmasi lazim. Kaanin daha kucuk boyutlu modellerinin gelistirilmesi ve mugemlere uygun seceneklerinin es zamanli yapilmasi dilegi ile insallah.
Avrupa ülkesi kaşınıyor! İran'ı vuracak füzeler uçaklarına yüklendi
Dünya

Avrupa ülkesi kaşınıyor! İran'ı vuracak füzeler uçaklarına yüklendi

İngiltere'deki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait RAF Fairford Hava Üssü'nde dikkat çeken görüntüler kaydedildi. İran'a saldırılarda görev a..
Katil Netanyahu'nun karısı mide bulandırdı
Dünya

Katil Netanyahu'nun karısı mide bulandırdı

Bebek katili terörist Binyamin Netanyahu'nun kişisel güvenlik ekibinin eski başkanı Ami Dror, Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu hakkında şaşı..
Parmağındaki yüzüğe dikkat! Bu ölmedim videosu da sahte çıktı
Sosyal Medya

Parmağındaki yüzüğe dikkat! Bu ölmedim videosu da sahte çıktı

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun öldüğü iddiaları Orta Doğu’da bir deprem etkisi yaratırken, suikast haberlerini yalanlamak için servis edilen..
İran'dan İslam dünyasına "son uyarı" niteliğinde çağrı!
Gündem

İran'dan İslam dünyasına "son uyarı" niteliğinde çağrı!

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, bölgede tansiyonun zirve yaptığı bir dönemde İslam ülkelerine yönelik tarihi ve zehir z..
Sarı kafadan itiraflar ve çılgınca açıklama! Çin sözleri dikkat çekti
Dünya

Sarı kafadan itiraflar ve çılgınca açıklama! Çin sözleri dikkat çekti

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde yok edildiğini savunarak savaşın yakında sona erebileceğini söyledi. Tru..
Bu karar Türkiye’de en çok Özgür Özel'i üzer! Müslüman mahallelerinde alkol satışı tamamen yasaklandı
Dünya

Bu karar Türkiye’de en çok Özgür Özel'i üzer! Müslüman mahallelerinde alkol satışı tamamen yasaklandı

Suriye’de Şara hükümetinin bu hafta başı aldığı yeni bir karar, seçim vaadi olarak alkolü ucuzlatma sözü veren ve ölüleri bile mezarlıkta ra..
