Türkiye için Milli Uçak gemisi gerekli mi
Türkiye’nin denizlerdeki gücünün artırılması için geliştirilen Milli Uçak Gemisi'nin yapım çalışmaları devam ediyor. Savunma uzmanı Oğuzhan Uygun, "Türkiye için MUGEM gerekli mi?" sorusuna cevap verdi.
TCG Anadolu'dan daha büyük bir gemi olması beklenen projeyle ilgili geçtiğimiz aylarda konuşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, “TCG Anadolu şu anda envanterimizdeki en büyük gemi. TCG Anadolu’nun 3 katı büyüklüğünde. 60 bin ton MUGEM’in kapsamı. Bununla ilgili üretim faaliyetleri başladı, sözleşmeleri imzaladık" demişti.
Savunma uzmanı Oğuzhan Uygun, "Milli Uçak Gemisi gerekli mi?" sorusuna cevap vererek şunları söyledi:
Bir uçak gemisine sahip olmak, Türkiye'nin hava sahasını ana karasından binlerce kilometre öteye taşıması demektir. Mavi Vatan'ın ötesinde, Libya'dan Somali'ye, Cebelitarık'tan Hint Okyanusu'na kadar Türk bayrağının ve hava gücünün varlık göstermesi, küresel diplomatik masada elimizi en çok güçlendiren unsurdur.
60.000 tonluk bir ucak gemisi , KIZILELMA, ANKA-3, TB3 ve HÜRJET’ten oluşan 50'ye yakın hava aracıyla Kara üslerine ve komşu ülkelerin hava sahasına muhtaç kalmadan operasyon yapabilme gücü sağlar. Peki MUGEM’in Balistik Füze Tehdidine Karşı Stratejik Savunması nasıl olacak?
Milli Uçak Gemisi yalnız gezmeyecek,yaninda TF-2000 hava savunma muhripleri, fırkateynler ve denizaltılar bir koruma kalkanı oluşturacak. TF-2000’de kullanılacak olan MİDLAS, balistik füze engelleme yeteneğine sahip olacak SİPER Ürün-3 füzelerini ateşleyebilecek. SİPER'in bu gelişmiş versiyonu, taktik balistik füzeleri terminal aşamada avlamak üzere kurgulanıyor.
ÇAFRAD milli radar sistemi, yüzlerce kilometreden gelen balistik füzeleri henüz atmosferin sınırındayken tespit ve takip edebilecek kapasitede. Gemide,HİSAR-D RF orta menzil, LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemi, 4 adet GÖKDENİZ Yakın Savunma Sistemi (CIWS),7 adet ASELSAN STOP 25mm Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri de yer alacak.
TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen, 1000+ km menzile sahip, Türkiye'nin Tomahawk'dan daha gelişmiş yüksek hassasiyetli milli seyir füzesi GEZGİN... Sonuç olarak, Mavi Vatan'ı tam anlamıyla savunmak ve küresel aktör olmak için milli bir uçak gemisi ihtiyacı var.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23