  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bayramdan önce piyasaya sürdüler: İşte sahtesini anlamanın 5 yolu! Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Ev hanımlarının emekli olması için... Yine aynı felaket mi? Fenerbahçe şampiyonluğu hep bu ayda havlu atıyor: Cevap böyle anlatıldı 50 bin liralık motosiklete 146 bin lira ceza Çelik Kubbe istedikleri konuşuluyordu! Katar'a Yunanistan'dan beklenmedik teslimat Şam’da yeni dönemin muhafızları: 2 bin polis ve asker mezun oldu Fazıl Altay, Türkiye'nin S-400'leri sınırın dibine kurması halinde yaşanacak felaketi açıkladı
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Çelik Kubbe istedikleri konuşuluyordu! Katar'a Yunanistan'dan beklenmedik teslimat
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çelik Kubbe istedikleri konuşuluyordu! Katar'a Yunanistan'dan beklenmedik teslimat

Türkiye'den Çelik Kubbe alacağı konuşulan dost Katar, İran savaşı devam ederken Yunanistan'dan kritik bir ürün tedarik etti.

1
#1
Foto - Çelik Kubbe istedikleri konuşuluyordu! Katar'a Yunanistan'dan beklenmedik teslimat

Yunanistan, envanterindeki Patriot hava savunma sistemlerine ait önleyici füzelerden bir kısmını Katar’a teslim etti.

#2
Foto - Çelik Kubbe istedikleri konuşuluyordu! Katar'a Yunanistan'dan beklenmedik teslimat

Defence Point’e göre, ilk etapta 24 adet önleyici füze, ABD yapımı C-17 Globemaster stratejik nakliye uçağı ile Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’ne ulaştırıldı. Sevkiyatın Bahreyn çıkışlı olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

#3
Foto - Çelik Kubbe istedikleri konuşuluyordu! Katar'a Yunanistan'dan beklenmedik teslimat

Füze transferi, Orta Doğu’da süren çatışmalar nedeniyle hava savunma sistemlerine olan talebin arttığı bir dönemde gerçekleşti.

#4
Foto - Çelik Kubbe istedikleri konuşuluyordu! Katar'a Yunanistan'dan beklenmedik teslimat

Bu durum: önleyici füze stoklarında yaşanan sıkıntıyı Patriot sistemlerinin yeni nesil tehditlere karşı modernizasyon ihtiyacını gündeme getirdi.

#5
Foto - Çelik Kubbe istedikleri konuşuluyordu! Katar'a Yunanistan'dan beklenmedik teslimat

Yunanistan’ın Katar’a yaptığı teslimatın, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar arasındaki savunma iş birliği anlaşmaları kapsamında gerçekleştirildiği ifade ediliyor.

#6
Foto - Çelik Kubbe istedikleri konuşuluyordu! Katar'a Yunanistan'dan beklenmedik teslimat

Söz konusu anlaşmalar: ortak askeri eğitim faaliyetlerini tatbikatları karşılıklı savunma desteğini kapsıyor. Son füze sevkiyatının da bu çerçevede bölgesel güvenlik iş birliğinin bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'dan İslam dünyasına "son uyarı" niteliğinde çağrı!
Gündem

İran'dan İslam dünyasına "son uyarı" niteliğinde çağrı!

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, bölgede tansiyonun zirve yaptığı bir dönemde İslam ülkelerine yönelik tarihi ve zehir z..
"Bir maaşa otomobil" kafası duvara tosladı! Genel grev uyarısı 'açız geçinemiyoruz'
Avrupa

“Bir maaşa otomobil” kafası duvara tosladı! Genel grev uyarısı 'açız geçinemiyoruz'

Avrupa’ya giderken “Türkiye kaybetti” paylaşımı yapan, bir aylık maaş ile otomobil alındığını sanan kitle yine hüsrana uğradı. Almanya'da to..
Almanya'dan savaş açıklaması
Dünya

Almanya'dan savaş açıklaması

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, "(İran'a yönelik saldırılar) Bu bizim savaşımız değil" açıklamasını yaptı.
Türk vatandaşlarına uyarı geldi!
Dünya

Türk vatandaşlarına uyarı geldi!

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak’ta güvenlik durumunun hızla kötüleşebileceği uyarısında bulunarak vatandaşlara kritik bölgelerden uza..
18 Mart akşamı ortalığı karıştıracaklar! CHP’den 81 ile sokak çağrısı
Gündem

18 Mart akşamı ortalığı karıştıracaklar! CHP’den 81 ile sokak çağrısı

Bir yandan İBB’deki asrın yolsuzluğu davası, diğer yandan mutlak butlan tartışmalarının içinde boğulan CHP'de iç kriz bitmiyor. Silivri'deki..
İran’dan Trump’a: "Savaş tweetlerle değil, sahada belirlenir!"
Dünya

İran’dan Trump’a: "Savaş tweetlerle değil, sahada belirlenir!"

İran Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump’a İngilizce ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23