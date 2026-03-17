Çelik Kubbe istedikleri konuşuluyordu! Katar'a Yunanistan'dan beklenmedik teslimat
Türkiye'den Çelik Kubbe alacağı konuşulan dost Katar, İran savaşı devam ederken Yunanistan'dan kritik bir ürün tedarik etti.
Türkiye'den Çelik Kubbe alacağı konuşulan dost Katar, İran savaşı devam ederken Yunanistan'dan kritik bir ürün tedarik etti.
Yunanistan, envanterindeki Patriot hava savunma sistemlerine ait önleyici füzelerden bir kısmını Katar’a teslim etti.
Defence Point’e göre, ilk etapta 24 adet önleyici füze, ABD yapımı C-17 Globemaster stratejik nakliye uçağı ile Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’ne ulaştırıldı. Sevkiyatın Bahreyn çıkışlı olarak gerçekleştirildiği belirtildi.
Füze transferi, Orta Doğu’da süren çatışmalar nedeniyle hava savunma sistemlerine olan talebin arttığı bir dönemde gerçekleşti.
Bu durum: önleyici füze stoklarında yaşanan sıkıntıyı Patriot sistemlerinin yeni nesil tehditlere karşı modernizasyon ihtiyacını gündeme getirdi.
Yunanistan’ın Katar’a yaptığı teslimatın, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar arasındaki savunma iş birliği anlaşmaları kapsamında gerçekleştirildiği ifade ediliyor.
Söz konusu anlaşmalar: ortak askeri eğitim faaliyetlerini tatbikatları karşılıklı savunma desteğini kapsıyor. Son füze sevkiyatının da bu çerçevede bölgesel güvenlik iş birliğinin bir parçası olduğu değerlendiriliyor.
