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Teknoloji-Bilişim
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Türkiye için gurur anı! LHD Anadolu'da bir ilk gerçekleşti

2022-11-18 12:08:37
Türkiye için gurur anı! LHD Anadolu'da bir ilk gerçekleşti

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterleri, Çok Maksatlı Amfibi Gemisi LHD ANADOLU'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı başarıyla tamamladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) gururlandıran kareleri sosyal medyadan "Fotoğraflarda gördüğünüz Deniz Kuvvetlerimize ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterleri, Çok Maksatlı Amfibi Gemimiz #LHDANADOLU'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamladılar." notuyla paylaştı.

#1
Foto - Türkiye için gurur anı! LHD Anadolu'da bir ilk gerçekleşti

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterlerinin, Çok Maksatlı Amfibi Gemisi LHD ANADOLU'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamladığı bildirildi.

#2
Foto - Türkiye için gurur anı! LHD Anadolu'da bir ilk gerçekleşti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: Güne asil milletimizi gururlandıracak fotoğraflarla başlamak istiyoruz.

#3
Foto - Türkiye için gurur anı! LHD Anadolu'da bir ilk gerçekleşti

Fotoğraflarda gördüğünüz Deniz Kuvvetlerimize ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterleri, Çok Maksatlı Amfibi Gemimiz LHD ANADOLU'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamladılar.

#4
Foto - Türkiye için gurur anı! LHD Anadolu'da bir ilk gerçekleşti

Hizmete girmesini heyecanla beklediğimiz LHD ANADOLU gemisinde görev yapacak olan hava vasıtalarımıza emniyetli uçuşlar ve başarılı görevler diliyoruz.

#5
Foto - Türkiye için gurur anı! LHD Anadolu'da bir ilk gerçekleşti

17 Nisan 2016'da inşasına başlanan ve aralık ayında hizmete girmesi planlanan çok maksatlı amfibi gemi LHD ANADOLU'ya Mart ayında törenle Türk bayrağı çekilmişti.

#6
Foto - Türkiye için gurur anı! LHD Anadolu'da bir ilk gerçekleşti

- Türkiye için gurur anı! LHD Anadolu'da bir ilk gerçekleşti -

#7
Foto - Türkiye için gurur anı! LHD Anadolu'da bir ilk gerçekleşti

- Türkiye için gurur anı! LHD Anadolu'da bir ilk gerçekleşti -

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