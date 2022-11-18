2022-11-18 12:08:37 Türkiye için gurur anı! LHD Anadolu'da bir ilk gerçekleşti
Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterleri, Çok Maksatlı Amfibi Gemisi LHD ANADOLU'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı başarıyla tamamladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) gururlandıran kareleri sosyal medyadan "Fotoğraflarda gördüğünüz Deniz Kuvvetlerimize ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterleri, Çok Maksatlı Amfibi Gemimiz #LHDANADOLU'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamladılar." notuyla paylaştı.