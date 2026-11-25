Gece yarısı sıcak saatler! Suudi Arabistan'da Cidde Limanı vuruldu
Yemen'deki Husiler yaptıkları açıklamada "Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'nı hedef aldık" ifadelerine yer verdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yemen'deki Husiler yaptıkları açıklamada "Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'nı hedef aldık" ifadelerine yer verdi.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki Hudeyde Limanı'na düzenlediği saldırıya karşılık vermekten çekinmeyeceklerini belirtti. Seri, Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'nı hedef aldıklarını ve saldırının doğrudan isabet ettiğini savundu.
Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürdüreceklerini belirten Seri, Cazan Limanı'na da saldırı düzenlediklerini ifade etti.
Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, İran destekli Husilerin attığı bir mühimmatın Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan Limanı'na düştüğünü duyurmuştu. Husiler, Suudi Arabistan'ın, Yemen'in Kızıldeniz kıyısında kendilerinin kontrolünde bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlediğini bildirmişti.
Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'nda bulunan sivillere güvenlikleri için limanı tahliye etme çağrısı yapmıştı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise Suudi Arabistan'ın Hudeyde Limanı'na saldırı düzenlemesi halinde Cidde Limanı başta olmak üzere ülkenin Kızıldeniz'deki diğer limanlarını hedef alacakları tehdidinde bulunmuştu.
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