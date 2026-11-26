ABD, Türkiye'nin ünlü zeytinyağı markasını reddetti: 'Pestisit var' deyip ürünleri ülkeye sokmadılar
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Marmarabirlik markalı zeytinyağlarının ülkeye girişini kabul etmeyerek tartışmalı bir karara imza attı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Marmarabirlik markalı zeytinyağlarının ülkeye girişini kabul etmeyerek tartışmalı bir karara imza attı.
Tekreferans'ta yer alan habere göre, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Marmarabirlik markalı zeytinyağlarının ülkeye girişini pestisit gerekçesiyle reddetti. Ancak FDA kayıtlarında ürünlere analiz yapılmadığı beyan edildi.
Marmarabirlik, kurumun tüm zeytinyağlarını pestisit analizlerinden geçtikten sonra ihraç ettiğini belirterek, kayda yansıyan gönderinin kendileriyle ilişkisi olmayan üçüncü bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini, ürünlerin orijinal olup olmadığının da bilinmediğini bildirdi
FDA'nın 9 Ekim 2026 tarihli kaydında, üretici olarak Marmarabirlik'in gösterildiği zeytinyağlarının ABD'ye girişine pestisit gerekçesiyle izin verilmediği belirtildi. Ancak ret kararına ilişkin belgede, ne FDA'nın ürünlerden aldığı numuneye ilişkin bir analiz sonucu ne de özel laboratuvarlarda yapılmış bir analize ilişkin kayıt paylaşıldı.
Gıda Bülteni'nin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Marmarabirlik, söz konusu ürünlerin ihracatının Birlik tarafından gerçekleştirilmediğini açıkladı. FDA dokümanı üzerinden inceleme yaptıklarını belirten Marmarabirlik, kurumla ilişkisi olmayan üçüncü bir kişi tarafından İzmir'den ABD'ye, toplam 6,8 kilogram ağırlığında 20 adet ambalajlı Marmarabirlik markalı zeytinyağı gönderildiğini bildirdi.
Birlik, ret kararına ilişkin şu açıklamayı yaptı: “FDA tarafından ürünlere ait analiz belgelerinin temini için göndericiye ulaşılamadığından, ürünler analiz edilmeden pestisit varlığı şüphesi ile reddedilmiştir. Başka bir deyişle üründe pestisit varlığına ilişkin de bir tespit yoktur."
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