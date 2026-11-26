Bayraktar, burada, hep birlikte yol arkadaşı, meslektaş, ülkenin tam bağımsızlığı adına çalışan neferler olarak üzerlerine büyük vazifeler düştüğüne inandığını söyledi. Selçuk Bayraktar, şöyle konuştu: "İnanın sizlerin yaptığı işlerle, gayretinizle, ruhunuzla bütün bu alanlar anlam ve kıymet buluyor. Tüylerimizi diken diken eden şey de sadece bu hangarlar, binalar, büyük tesisler değil, onun içinde taşınan ruh, gayret, emek, tam bağımsızlığımız, gök vatandaki serüvenimiz adına çekilen çile, çaba."