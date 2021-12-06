Türkiye fiyatına paha biçilemeyen madde Borofen'i üretti!

Bilim dünyasının 'yeni süper malzeme' dediği ve fiyatına paha biçilemeyen 'Borofen' ülkemizde ilk kez ürünleştirilme çalışmalarına konu oldu. Dünyada çok az ülkenin üretebildiği bu ürün Ankara'nın elini çok farklı alanlarda oldukça güçlendirecek. Teknoloji süratle gelişiyor ve aynı hızda toplumun her kesimine yayılıyor... Elimizi attığımız neredeyse her şey dijitalleşiyor. Bu durum çok ciddi bir 'şarj' sorununu beraberinde getiriyor. Sorun önemli çünkü cep telefonumuzdan diş fırçamıza, saatlerimizden elektrikli arabalara pek çok kullanım alanı olan bataryaların daha efektif hale getirilmesi kaçınılmaz. Bu nedenle dünyanın en önemli konu başlıklarından biri 'çok hızlı bir şekilde şarj olan ve kullanım süresi artan' bataryalar üretmek. İşte bu noktada yeni bir teknoloji bilim dünyanın gözdesi konumunda. 'Yeni süper malzeme' olarak adlandırılan Borofen ile ilgili çalışmalar oldukça önemli. Dünyada çok az sayıda ülke bu maddeyi üretebiliyor. Türkiye de onlardan biri. TRT Haber, Borofen'in neden önemli olduğunu, kullanım alanlarını, imalat ve savunma sanayiindeki yerini ve diğer kritik detayları öğrenmek üzere bu başarı hikayesinin yazıldığı yerin, Sabancı Üniversitesi SUNUM Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin yolunu tuttu. Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Direktör Yardımcısı Mert Umut Özkaynak, İş Geliştirme Sorumlusu Özgür Ekin Felek ile sürecin detaylarını anlattı.