Gündem
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Türkiye fitili ateşledi: Bu proje dünyayı peşinden sürükleyecek, Ürdün'den ilk açıklama geldi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye fitili ateşledi: Bu proje dünyayı peşinden sürükleyecek, Ürdün'den ilk açıklama geldi

Türkiye, Suriye ve Ürdün'ü bağlayacak 'modern Hicaz Demir Yolu' projesiyle Ara ülkesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Foto - Türkiye fitili ateşledi: Bu proje dünyayı peşinden sürükleyecek, Ürdün'den ilk açıklama geldi

Haberler > Dünya > İşaret fişeğini Türkiye yaktı! Projeye hayran kaldılar: Yeni fırsatlar ortaya çıkacak Dünya İşaret fişeğini Türkiye yaktı! Projeye hayran kaldılar: Yeni fırsatlar ortaya çıkacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 7 Nisan'da Amman ziyaretinde Türkiye, Suriye ve Ürdün'ü bağlayacak 'modern Hicaz Demir Yolu' projesi bölge ülkelerinin iştahını kabarttı. Ürdün Ulaştırma Bakanı Nidal Kattamin, Körfez ülkelerini Suriye ve Ürdün üzerinden Türkiye'ye bağlayacak modern 'Hicaz Demir Yolu Projesi' sayesinde mal ve ürün akışının kolaylaşarak 'bölgesel ticarette yeni fırsatların ortaya çıkacağını' belirtti. AA29 Nisan 2026 Çarşamba 21:48 - Güncelleme: 29 Nisan 2026 Çarşamba 21:48 İşaret fişeğini Türkiye yaktı! Projeye hayran kaldılar: Yeni fırsatlar ortaya çıkacak ABONE OL Ürdün'ün Jordan Times gazetesinin haberine göre Kattamin, Suudi Arabistan'ın Amman Büyükelçisi Prens Mansur bin Halid bin Ferhan ile bir araya gelerek ulaştırma sektöründe işbirliğini geliştirme yollarını ve bölgesel bağlantıyı artıracak demiryolu projelerini görüştü. Kattamin, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin "köklü ve tarihi" olduğunu vurguladı.

Foto - Türkiye fitili ateşledi: Bu proje dünyayı peşinden sürükleyecek, Ürdün'den ilk açıklama geldi

Bu bağların başta ekonomi ve ulaştırma olmak üzere çeşitli sektörlere yansıdığını ifade eden Kattamin, ulaştırmanın ikili ticareti desteklemek ve bölgesel entegrasyonu güçlendirmek adına temel bir sütun görevi gördüğünü kaydetti. Görüşmede Kattamin, Ürdün'den geçmesi planlanan ve Suudi Arabistan sınırındaki El-Ömeri Sınır Kapısını Suriye sınırındaki Cabir Sınır Kapısına bağlayacak demiryolu projesini sundu.

Foto - Türkiye fitili ateşledi: Bu proje dünyayı peşinden sürükleyecek, Ürdün'den ilk açıklama geldi

Projenin "Körfez ülkelerini Suriye ve Ürdün üzerinden Türkiye'ye bağlayacak stratejik bir koridor oluşturacağını" ifade eden Kattamin, böylece mal ve ürün akışının kolaylaşmasıyla "bölgesel ticarette yeni fırsatların ortaya çıkacağını" dile getirdi. Büyükelçi Bin Ferhan ise iki ülke arasındaki ilişkilerin "güçlü ve köklü" olduğunu vurgulayarak, bu ilişkileri her iki halkın ve bölgenin çıkarlarına hizmet eden "tek bir vücut" olarak nitelendirdi.

Foto - Türkiye fitili ateşledi: Bu proje dünyayı peşinden sürükleyecek, Ürdün'den ilk açıklama geldi

Demiryolu sektörünün bölgesel ekonomik entegrasyonun ilerletilmesi için stratejik bir araç olduğunu belirten Bin Ferhan, Suudi Arabistan'ın Ürdün ile işbirliğini sürdürmeye ve ortak projelerin uygulanmasını kolaylaştırmak için gerekli her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etti. Bin Ferhan, Suudi Arabistan'ın bölgesel gelişmeler ışığında demiryolu sektörünün sunduğu fırsatların öneminin farkında olduğunu ve bu durumun hayati projeler üzerindeki çalışmaları hızlandırmak gerektiğini sözlerine ekledi.

Foto - Türkiye fitili ateşledi: Bu proje dünyayı peşinden sürükleyecek, Ürdün'den ilk açıklama geldi

Görüşme sonunda Ürdün ve Suudi Arabistanlı yetkililer, bölgesel entegrasyonu sağlamak ve projeleri hayata geçirmek için iki ülke arasındaki teknik işbirliğinin ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Foto - Türkiye fitili ateşledi: Bu proje dünyayı peşinden sürükleyecek, Ürdün'den ilk açıklama geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 7 Nisan 2026'daki Amman ziyaretinde Türkiye, Suriye ve Ürdün'ü bağlayacak "modern Hicaz Demir Yolu" projesini duyurmuştu. Uraloğlu, üç ülke arasında imzalanan mutabakatla, hattın Suudi Arabistan ve Umman'a uzatılarak Kızıldeniz'i Avrupa'ya bağlamasının hedeflendiğini belirtmişti.Uraloğlu, bu stratejik koridorun hem yük hem yolcu taşımacılığına uygun olacağını, ticaretin yanı sıra turizm, kültür ve hac seyahatlerini de canlandıracağını vurgulamıştı. Projeyle birlikte, Orta Doğu'dan Avrupa ve Afrika'ya uzanan ana bir ulaşım rotası oluşturması planlanıyor.

Foto - Türkiye fitili ateşledi: Bu proje dünyayı peşinden sürükleyecek, Ürdün'den ilk açıklama geldi

Yorumlar

CUMHURIYET KADINI

ABDUHAMIT ZAMANINDA YAPILAN HÌCAZ DEMÌRYOLUNU KÌM YAKTI YIKTI ? O VAGONLAR HALÀ DAHA CÒLLERDE DURUYOR
