Savunma sanayi işine giren Aziz Yıldırım sessizliğini bozup 'bakarız' dedi: Herkesi heyecan bastı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Savunma sanayi işine giren Aziz Yıldırım sessizliğini bozup 'bakarız' dedi: Herkesi heyecan bastı

Son dönemde savunma sanayi işine giren Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Süper Lig'de Galatasaray mağlubiyetinin ardından şampiyonluk umutlarını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de yönetim teknik direktör Tedesco ile yollarını ayırıp seçim kararı aldı. 6-7 Haziran'da yapılacak kongrede Başkan Sadettin Saran aday olmayacak.

Sarı lacivertli camia 6-7 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula kitlendi. Barış Göktürk adaylığını resmi olarak açıklayan ilk isim olurken, Mehmet Ali Aydınlar ve Hakan Safi'nin de kısa süre içerisinde adaylık açıklaması yapması bekleniyor.

Adaylar bir bir adaylıklarını açıklarken, sürpriz bir isimden gece yarısı adaylık açıklaması geldi. Sarı-lacivertli kulübün efsane başkanı Aziz Yıldırım, seçimle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. TV100'e konuşan Aziz Yıldırım şunları söyledi:

"Her şey berraklaşsın. Kim aday kim değil, herkesi bir görelim. Her şey durulsun, açıklama yapacağım. Benim illa başkan olma derdim yok ama Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilirsek ve hep beraber çocukların ağlamasını önleyebilecek bir oluşum yer alırsa o zaman bakarız. Önümüzdeki günlerde açıklamamı yapacağım. Ben şu anda ismi geçen hiç kimseyle görüşmedim.''

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23