SİDA'lar için Türkiye geldiler: Sessiz sedasız incelemeye aldılar
SİDA'lar için Türkiye geldiler: Sessiz sedasız incelemeye aldılar

Almanya Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin silahlı deniz aracı için Aksan Deniz Üs Komutanlığı'na kritik bir ziyaret düzenledi.

1
#1
Foto - SİDA'lar için Türkiye geldiler: Sessiz sedasız incelemeye aldılar

MilDefin.com’un haberine göre, Almanya Savunma Bakanlığına bağlı 7 kişilik heyet, Türk Deniz Kuvvetleri’nin Silahlı İnsansız Deniz Araçları’nın (SİDA) yeteneklerini yerinde incelemek amacıyla Aksaz Deniz Üs Komutanlığını ziyaret etti.

#2
Foto - SİDA'lar için Türkiye geldiler: Sessiz sedasız incelemeye aldılar

Milli Savunma Bakanlığı’dan (MSB) yapılan açıklamada, “İnsansız Deniz Sistemleri üzerine bilgi ve tecrübe paylaşımı yaptığımız Almanya Savunma Bakanlığı heyeti, envanterimizdeki SİDA’ları yerinde inceledi. Ziyarette İDA’larla saha denemeleri de gerçekleştirildi” denildi.

#3
Foto - SİDA'lar için Türkiye geldiler: Sessiz sedasız incelemeye aldılar

Almanya’nın incelediği SİDA’nın ise ASELSAN ve Sefine Tersanesi iş birliğiyle geliştirilen MARLIN 100 EW olduğu öğrenildi.

#4
Foto - SİDA'lar için Türkiye geldiler: Sessiz sedasız incelemeye aldılar

ASELSAN ve Sefine Tersanesi ortaklığıyla geliştirilen MARLİN SİDA, 15 metre boyunda, 36+ knot hız yapabilen, elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracıdır. 72 saat çalışma süresi ve 1000 nm menziliyle açık denizlerde, özellikle Kuzgun ve Çakır füzeleri ile yüksek otonomide görev yapabilen, 3. seviye otonom bir platform olarak öne çıkıyor.

#5
Foto - SİDA'lar için Türkiye geldiler: Sessiz sedasız incelemeye aldılar

Dünyada elektronik harp (EH) sistemi entegre edilmiş ilk insansız deniz aracıdır. 72 saat operasyonel süre ve 1.000 deniz mili (1.900 km) üzerinde menzile sahiptir. Üs/liman savunması, istihbarat, keşif, gözetleme, su üstü harbi ve mayın harbi görevlerinde kullanılabilir.

Aceba Almanya Türkiye'ye aurifayter satışını engellenmesini yada leopar tank motoru dahil satışına bloke koymadimi.....Almanya Türkiye'ye silah satışlarını engelleyip ambargo uygulamasını....

Şener

Önce satalım. Daha sonra yedek parça satışı için şartlar koyalım
AB'nin "tek ülke" çıkmazına Hakan Fidan'dan tarihi ayar! "Bir milyonluk ülke koca Avrupa'yı kilitliyor!"
Gündem

AB'nin "tek ülke" çıkmazına Hakan Fidan'dan tarihi ayar! "Bir milyonluk ülke koca Avrupa'yı kilitliyor!"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya’nın başkenti Viyana’daki temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler ve birliğin işleyiş ..
5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Köpek terörü yine can aldı
Gündem

5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Köpek terörü yine can aldı

Van'ın Saray ilçesinde evlerinin önünde oyun oynarken sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan iki çocuktan 5 yaşındaki Hamza Özsoy h..
Emniyet Genel Müdürü görevden alındı
Gündem

Emniyet Genel Müdürü görevden alındı

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş görevden alındı. Demirtaş’ın yerine Nevşehir Valisi Ali Fidan atandı..
İstanbul’da dehşet! Küfürlü konuşan gençler, kendilerini uyaran okul polisine saldırdı! Silahını çeken polis berberi vurdu!
Gündem

İstanbul’da dehşet! Küfürlü konuşan gençler, kendilerini uyaran okul polisine saldırdı! Silahını çeken polis berberi vurdu!

İstanbul Kağıthane’de bir okulun karşısındaki parkta yüksek sesle küfürlü konuşup sigara içen gençler, kendilerini uyaran polis memuru H.Ç.’..
Beyaz Sarayda gizli görüşme Eşkıya Trump köşeye sıkıştı
Gündem

Beyaz Sarayda gizli görüşme Eşkıya Trump köşeye sıkıştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkede yakıt fiyatlarının ABD/İsrail-İran Savaşı'nın ardından yükselmesi nedeniyle enerji sektöründen firmaları..
Aidat kabusu sona eriyor!! TBMM'de kabul edildi
Gündem

Aidat kabusu sona eriyor!! TBMM'de kabul edildi

Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

