SİDA'lar için Türkiye geldiler: Sessiz sedasız incelemeye aldılar
Almanya Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin silahlı deniz aracı için Aksan Deniz Üs Komutanlığı'na kritik bir ziyaret düzenledi.
MilDefin.com’un haberine göre, Almanya Savunma Bakanlığına bağlı 7 kişilik heyet, Türk Deniz Kuvvetleri’nin Silahlı İnsansız Deniz Araçları’nın (SİDA) yeteneklerini yerinde incelemek amacıyla Aksaz Deniz Üs Komutanlığını ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığı’dan (MSB) yapılan açıklamada, “İnsansız Deniz Sistemleri üzerine bilgi ve tecrübe paylaşımı yaptığımız Almanya Savunma Bakanlığı heyeti, envanterimizdeki SİDA’ları yerinde inceledi. Ziyarette İDA’larla saha denemeleri de gerçekleştirildi” denildi.
Almanya’nın incelediği SİDA’nın ise ASELSAN ve Sefine Tersanesi iş birliğiyle geliştirilen MARLIN 100 EW olduğu öğrenildi.
ASELSAN ve Sefine Tersanesi ortaklığıyla geliştirilen MARLİN SİDA, 15 metre boyunda, 36+ knot hız yapabilen, elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracıdır. 72 saat çalışma süresi ve 1000 nm menziliyle açık denizlerde, özellikle Kuzgun ve Çakır füzeleri ile yüksek otonomide görev yapabilen, 3. seviye otonom bir platform olarak öne çıkıyor.
Dünyada elektronik harp (EH) sistemi entegre edilmiş ilk insansız deniz aracıdır. 72 saat operasyonel süre ve 1.000 deniz mili (1.900 km) üzerinde menzile sahiptir. Üs/liman savunması, istihbarat, keşif, gözetleme, su üstü harbi ve mayın harbi görevlerinde kullanılabilir.
