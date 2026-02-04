Bilal Erdoğan: Bu çürümüş düzene muhalefet edelim

Konuşmasında savaşlara da değinen Bilal Erdoğan, özellikle Gazze'de yaşananların insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini şu şekilde vurguladı: "Şu anda Ukrayna'daki savaş, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en çok insanın hayatına mal olan savaş olarak tarihe geçti. Ruanda'daki soykırımı da geçti. Ama Gazze'deki soykırım Dünyanın gözünün önünde üç yıl boyunca tarihte olmamış bir yıkım ve katliam yaşandı. Bir şehre sıkıştırılmış insanların üzerine böylesine bir ölüm hiçbir zaman yağdırılmadı. Ama gözümüzün önünde bu yaşandı, dünyanın bütün egemen güçleri buna yardım ve yataklık yaptı." Bilal Erdoğan, küresel ölçekte servet sahibi olan bazı isimlerin güç ve zenginliği nasıl kullandıklarına ilişkin değerlendirmesinde, "Zenginleri görüyoruz, Epstein olaylarında görüyoruz, Türkiye'deki bazı olaylarda da görüyoruz. Belli tatminleri yaşadıktan sonra bu insanlar ‘ben başka ne yapabilirim, kimselerin yapamadığı neyi yapabilirim, kimselerin deneyimlemediği neyi deneyimleyebilirim' noktasına geliyor" diyerek, meselenin daha derin bir zihniyet sorunu olduğuna işaret etti.