2021-04-14 18:10:02 Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Lübnan'da 7 bin aileye gıda ve kıyafet yardımı
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan programı kapsamında Lübnan'da ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra Filistinli ve Suriyeli mültecilerden oluşan 7 bini aşkın aileye gıda ve kıyafet yardımında bulundu. TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lübnan'da zor şartlar altında hayat mücadelesi veren insanları mübarek ramazan ayında yalnız bırakmamak üzere birkaç günlük programla geldiklerini belirtti.