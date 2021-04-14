Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Lübnan'da 7 bin aileye gıda ve kıyafet yardımı

Lübnanlı öncelikli ihtiyaç sahibi aileler ile ülkenin farklı bölgelerindeki kamplarda yaşayan Suriyeli ve Filistinli mültecileri ziyaret ettiklerini aktaran Açık, Beyrut Limanı'ndaki patlamadan sonra Lübnan'a yaptıkları bu ikinci ziyarette hayat pahalılığında ciddi bir fark gördüklerini ifade etti. Ülkede artan enflasyon nedeniyle alım gücünün düştüğü ve yoksulluğun arttığına tanıklık ettiklerini dile getiren Açık, "Lübnan'da yardımları dağıtırken yoksul ailelerin durumuna göre öncelik veriyoruz. Lübnanlıların yanı sıra Suriyeli ve Filistinli mültecilerden ihtiyaç sahibi 7 binden fazla aileye gıda ve giysi yardımında bulunduk." dedi.