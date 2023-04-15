Türkiye çifte bayrama hazırlanıyor! Karadeniz gazında artık sona gelindi

ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK YOLUNUN TAŞLARI BÖYLE DÖŞENDİ NİSAN 2017 Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Enerji ve Maden Politikası'nı açıkladı. HAZİRAN 2017 MTA Oruç Reis gemisi Karadeniz'e açıldı. OCAK 2018 İlk sondaj gemisi Fatih, TPAO envanterine katıldı. TEMMUZ 2020 Fatih, Tuna-1 kuyusunda sondaja başladı. AĞUSTOS 2020 Karadeniz'deki ilk derin gaz keşfi (320 milyar metreküp) Filyos'ta gerçekleşti. EKİM 2020 Tuna-1 kuyusunda ilave 85 milyar m3 rezerv keşfedildi. OCAK 2021 TPAO, gazı işleyecek kara tesisinin yapımına start verdi. MAYIS 2021 Kanuni Sondaj Gemisi Karadeniz'e geldi. HAZİRAN 2021 Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni rezerv keşfedildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sakarya Gaz Sahası'ndaki rezervi 540 milyar metreküp olarak açıkladı. TEMMUZ 2021 Sakarya Gaz Sahası Türkali-2 tespit kuyusunda ilk doğalgaz akışı sağlandı. EYLÜL 2021 Fatih Sondaj Gemisi Türkali-5 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı. Daha sonra 6 ve 7'nci kuyularda çalışmalar yapıldı. EKİM 2021 Yavuz Sondaj Gemisi, Filyos'a gitti. OCAK 2022 Kara İşleme Tesisi üst yapı inşaatına başlanıldı. MART 2022 Deniz tabanında yer alan üretim tesisine yerleştirilecek ilk kuyu başı ekipmanı Filyos'a getirildi. NİSAN 2022 Karadeniz'deki operasyona Yavuz Gemisi katıldı. MAYIS 2022 Fatih, Türkali 9 ve 10 kuyularında sondaj yaptı. HAZİRAN 2022: Sığ sulardaki boru serimi başladı. TEMMUZ 2022 Derin sularda boru döşenmeye başladı. EKİM 2022 Fatih, Çaycuma-1 kuyusunda sondaja başladı. KASIM 2022 İlk gaz haznesi PEÇENEK, deniz tabanına yerleştirildi. ARALIK 2022 Çaycuma-1'de denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük bir rezerv keşfi daha yapıldı. Karadeniz'de keşfedilen rezervin büyüklüğü 710 milyar metreküpe ulaştı. OCAK 2023 Gaz toplama ve dağıtım haznesi ÇEPNİ, deniz tabanına yerleştirildi.