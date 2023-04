Türkiye çifte bayrama hazırlanıyor! Karadeniz gazında artık sona gelindi

SİYASİ İRADE VE KARARLILIK ÖNEMLİ "BU projelerin kararlılık ve hızla yürümesi için siyasi irade ve siyasi kararlılık en önemli girdi olarak karşımıza çıkıyor" diyen Bilgin, doğalgazın sisteme verilmesinin siyasi gerekçeler nedeniyle öne alındığı iddialarına ilişkin de şunları söyledi: "2022'de enerji ithalatımız 100 milyar dolar. Erken teslim ettiğimiz her ay, her hafta, her gün bunu aşağı çekme fırsatımız var. Siyasi gerekçeler konusuna gelince, 'Neden geçen ay yapamadınız? Ya da 100 milyar dolar verirken neden bunu geçtiğimiz sene yapamadık?' diye sorgulanması lazım. Bizim koştuğumuz hedefte siyasi gerekçeler yok. Bizim hedefimiz o 100 milyar dolarlık yarayı aşırı kan kaybından korumak. Hasta durumdayız. 100 milyar dolarlık bir yükle, kara delikle devam ediyor ülke."