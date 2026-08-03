Türkiye cezaevinde besliyordu: Affetmediler, anında idam ettiler
Türkiye Mossad ajanlarını hapiste beslemeye devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Komşuda, İsrail adına casusluk yapmakla suçlananan kişiler idam edildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye Mossad ajanlarını hapiste beslemeye devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Komşuda, İsrail adına casusluk yapmakla suçlananan kişiler idam edildi.
İran yargısı, İsrail adına casusluk yapmaktan hüküm giyen iki kişinin pazartesi günü idam edildiğini açıkladı. İran yargısına bağlı Mizan haber sitesi, "Ümit Behzat ve Puriya Safvat, hassas askeri ve güvenlik noktalarının koordinatlarını Mossad ajanlarına ilettikleri gerekçesiyle bu sabah asılarak idam edildi" açıklamasını yaptı.
Açıklamada iki kişinin ne zaman gözaltına alındığı veya ne zaman yargılandığı belirtilmedi ancak "casusluk ve Siyonist rejimle iş birliği" suçlarından mahkum edildikleri kaydedildi.
Mizan, "Savaş sırasında askeri ve güvenlik merkezlerine ilişkin bilgiler sağlayarak istihbarat servislerinin hedeflerine ulaşmasına yardım ettiler" ifadelerini kullandı.
İran'daki infazların sayısı, 28 Şubat'taki geniş çaplı ABD-İsrail saldırılarıyla başlayan savaştan bu yana arttı.
İran, Çin'in ardından dünyada en fazla idam cezası uygulayan ikinci ülke konumunda.
İranlı muhalif kaynaklara göre İran yönetimi geçen yıl en az 1639 kişiyi idam etti. Bu sayı 1989'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu.
Kaynak: Mepa News
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