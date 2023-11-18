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Medya
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Türkiye bunu yaparsa, bizimkileri kıtır kıtır keserler

2023-11-18 12:20:32
Türkiye bunu yaparsa, bizimkileri kıtır kıtır keserler

Melih Altınok, Kıbrıs sorununun Türk askerinin adadan çekilmesiyle çözüleceğine inanan bazı safdillere önemli bir hatırlatmada bulundu. “Yıllardır ‘Türk askeri adadan çekilirse kendimize geliriz, normalleşiriz. Sanki Rumlar bizi mi kesecek? Onlar niyeti bozsa batı buna engel olur’ nakaratını okuyan muhalefet Gazze'ye baksın” diyen Altınok, “O medeniyetine güvendikleri batı, İngiltere, Yunanistan katledilen Müslümanlar olduğu için hastanelerin, okulların bombalanmasına gıkını çıkartmıyor. Hatta birkaç saatlik ateşkese bile hayır diyorlar. Kıbrıs'tan Türk askeri çekilirse başlarına neler gelebileceğinin simülasyonu Gazze'de yaşanıyor” ifadelerini kullandı. Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Türkiye bunu yaparsa, bizimkileri kıtır kıtır keserler

“Ada'da 2004 yılında yapılan referandumda Türkler Birleşik Kıbrıs'a evet derken Rumlar bir arada yaşamayı ellerinin tersiyle itmişlerdi.  Teorik olarak birleşik Kıbrıs'tan yana olduğunu söyleyen AB de benzer bir şekilde ikizyüzlüce davrandı. Referandumda "hayır" diyen Güney'deki yönetimi AB'ye kabul ederken Kuzey'i dışarıda bıraktı. Böylece kendi hukukunu da çiğneyerek sınır sorunu olan bir ülkeyi birliğe dahil etmiş oldu. 

#2
Foto - Türkiye bunu yaparsa, bizimkileri kıtır kıtır keserler

40. Kuruluş Yıldönümü'nü kutlayan Kıbrıs'ta "kurtuluşu" hâlâ bu sahtekâra teslimiyette arayan ağzı açık batı budalaları var. Ülkedeki birinci sorun olaraksa Türk askerinin varlığını gösteriyorlar. Ama anti militaristlikleri, liberallikleri, solculukları Ada'daki İngiliz ve Yunan askerine kadar.  Kendilerini katliamdan kurtaran Türkiye'yi ve askerini "işgalci" diye tarif eden bu zevat hadi tarihi unuttu diyelim... Peki bugünü de mi görmüyorlar? 

#3
Foto - Türkiye bunu yaparsa, bizimkileri kıtır kıtır keserler

Yıllardır "Türk askeri adadan çekilirse kendimize geliriz, normalleşiriz. Sanki Rumlar bizi mi kesecek? Onlar niyeti bozsa batı buna engel olur" nakaratını okuyan muhalefet Gazze'ye baksın. 

#4
Foto - Türkiye bunu yaparsa, bizimkileri kıtır kıtır keserler

O medeniyetine güvendikleri batı, İngiltere, Yunanistan katledilen Müslümanlar olduğu için hastanelerin, okulların bombalanmasına gıkını çıkartmıyor. Hatta birkaç saatlik ateşkese bile hayır diyorlar.  Kıbrıs'tan Türk askeri çekilirse başlarına neler gelebileceğinin simülasyonu Gazze'de yaşanıyor.”

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