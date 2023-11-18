Türkiye bunu yaparsa, bizimkileri kıtır kıtır keserler

“Ada'da 2004 yılında yapılan referandumda Türkler Birleşik Kıbrıs'a evet derken Rumlar bir arada yaşamayı ellerinin tersiyle itmişlerdi. Teorik olarak birleşik Kıbrıs'tan yana olduğunu söyleyen AB de benzer bir şekilde ikizyüzlüce davrandı. Referandumda "hayır" diyen Güney'deki yönetimi AB'ye kabul ederken Kuzey'i dışarıda bıraktı. Böylece kendi hukukunu da çiğneyerek sınır sorunu olan bir ülkeyi birliğe dahil etmiş oldu.