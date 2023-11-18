2023-11-18 12:20:32 Türkiye bunu yaparsa, bizimkileri kıtır kıtır keserler
Melih Altınok, Kıbrıs sorununun Türk askerinin adadan çekilmesiyle çözüleceğine inanan bazı safdillere önemli bir hatırlatmada bulundu. “Yıllardır ‘Türk askeri adadan çekilirse kendimize geliriz, normalleşiriz. Sanki Rumlar bizi mi kesecek? Onlar niyeti bozsa batı buna engel olur’ nakaratını okuyan muhalefet Gazze'ye baksın” diyen Altınok, “O medeniyetine güvendikleri batı, İngiltere, Yunanistan katledilen Müslümanlar olduğu için hastanelerin, okulların bombalanmasına gıkını çıkartmıyor. Hatta birkaç saatlik ateşkese bile hayır diyorlar. Kıbrıs'tan Türk askeri çekilirse başlarına neler gelebileceğinin simülasyonu Gazze'de yaşanıyor” ifadelerini kullandı. Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: