Türkiye 'Bunu siz de mi yapıyorsunuz? Bize de yapın' denilen HAVA SOJ uçaklarını havalandırdı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, geçtiğimiz sene yaptığı açıklamada, “Dünya üzerinde ciddi bir ihtiyacı da kapatacak, cevap verecek bir çalışma. Şu anda bile dünya üzerindeki birçok ülkeden bunu duyan, ‘Bir dakika ya bunu siz yapıyor musunuz?’ diyen ülkelerden istek alıyoruz. Onlara, ‘Çalışmalarımıza devam ediyoruz sizlere de ilginize göre, ihtiyacınıza göre bu konuda sizinle de çalışabiliriz.’ diyoruz ama dediğim gibi önceliğimiz bizim kendi hava kuvvetlerimiz. Önce can, sonra canan.” demişti.