Türkiye 'Bunu siz de mi yapıyorsunuz? Bize de yapın' denilen HAVA SOJ uçaklarını havalandırdı
Tehdit ülkelere karşı gerçekleştirilecek taarruzi hava harekatında, düşmanın her türlü radar ve haberleşme imkanının, tehdit bölgesine girmeden dinlenmesi, karıştırılması,baskılanması ve/veya aldatılması maksadıyla, hava platformuna entegre edilmiş Uzaktan Elektronik Dinleme/Elektronik Taarruz sistemi olarak tanımlanan Hava SOJ projesiyle ilgili önemli bir iddia gündeme geldi. İki uçağın Ankara'da uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.