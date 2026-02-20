  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Şimşek: Bunu 2013'den beri ilk defa görüyorum! Ramazan ayında susuzlukla ilgili ince bilgiler! Sıvı tüketimi nasıl olmalıdır? Altın piyasasında Goldman Sachs bombası! Rakımı duyanlar kulaklarına inanamıyor! Nasıl olacak peki? Cherif giden 2 forvetten daha mı iyi: Fenerbahçe'nin bekleyecek vakti var mı? Elektrikli araç sahiplerini havalara uçuracak gelişme! EPDK ses getirecek adımı attı Artık Bursalı oldular! Tapirler kış mevsiminde özenle besleniyor Ramazanda enerji dopingi: Uzman isimden 16 saat tok tutan formül! Sahurda yumurtayı böyle pişirin... Türkiye 'Bunu siz de mi yapıyorsunuz? Bize de yapın' denilen HAVA SOJ uçaklarını havalandırdı Trabzonspor'da yeni sezonun ilk transferi Beşiktaş'tan! Fatih Tekke'nin raporu işi bitirdi 'Kurada ismi çıkmayanlar üzülmesinler' 500 bin konut fırsatı bir daha geliyor!
Teknoloji-Bilişim
10
Yeniakit Publisher
Türkiye 'Bunu siz de mi yapıyorsunuz? Bize de yapın' denilen HAVA SOJ uçaklarını havalandırdı
Ömer Gülhan Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye 'Bunu siz de mi yapıyorsunuz? Bize de yapın' denilen HAVA SOJ uçaklarını havalandırdı

Tehdit ülkelere karşı gerçekleştirilecek taarruzi hava harekatında, düşmanın her türlü radar ve haberleşme imkanının, tehdit bölgesine girmeden dinlenmesi, karıştırılması,baskılanması ve/veya aldatılması maksadıyla, hava platformuna entegre edilmiş Uzaktan Elektronik Dinleme/Elektronik Taarruz sistemi olarak tanımlanan Hava SOJ projesiyle ilgili önemli bir iddia gündeme geldi. İki uçağın Ankara'da uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.

#1
Foto - Türkiye 'Bunu siz de mi yapıyorsunuz? Bize de yapın' denilen HAVA SOJ uçaklarını havalandırdı

Savunma kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, Türk Hava Kuvvetlerine ait iki adet yerli HAVA SOJ uçağı Ankara'da uçuş gerçekleştirdi. Gelişme sonrası SOJ uçaklarının ne olduğu ve ne işe yarayacağı araştırılmaya başlandı.

#2
Foto - Türkiye 'Bunu siz de mi yapıyorsunuz? Bize de yapın' denilen HAVA SOJ uçaklarını havalandırdı

Havahaber'de yer alan habere göre, Savunma sanayii kaynakları, HAVA SOJ’un envantere girmesiyle oluşacak tabloyu şu çarpıcı ifadelerle özetliyor: “Karadan KORAL, havadan HAVA SOJ ve İHA SOJ’lar… Türk Silahlı Kuvvetleri; KAAN, ANKA-3, Kızılelma ve Süper Şimşek filoları için düşman hava sahasını ‘temizleyecek’. Düşman kör olduğunda, asıl parti o zaman başlayacak.”

#3
Foto - Türkiye 'Bunu siz de mi yapıyorsunuz? Bize de yapın' denilen HAVA SOJ uçaklarını havalandırdı

HAVA SOJ'UN ÖZELLİKLERİ: TUSAŞ ve ASELSAN tarafından yürütülen HAVA SOJ Elektronik Harp Uçağı Programı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu elektronik harp özel görev uçaklarının geliştirilmesi amacıyla başlatıldı.

#4
Foto - Türkiye 'Bunu siz de mi yapıyorsunuz? Bize de yapın' denilen HAVA SOJ uçaklarını havalandırdı

Bu platformlar düşman hava savunma unsurlarını etkisiz hale getirme, elektronik taarruz ve sinyal istihbarat görevlerinde aktif rol üstlenecek.

#5
Foto - Türkiye 'Bunu siz de mi yapıyorsunuz? Bize de yapın' denilen HAVA SOJ uçaklarını havalandırdı

HAVA SOJ sistemlerine entegre edilecek elektronik harp görev sistemleri tamamen Türkiye tarafından geliştirilip üretildi.

#6
Foto - Türkiye 'Bunu siz de mi yapıyorsunuz? Bize de yapın' denilen HAVA SOJ uçaklarını havalandırdı

Hava SOJ uçağı üzerindeki Görev Sistemleri, geleneksel ve yeni nesil karmaşık yapıdaki kara, hava ve deniz radarlarıyla muhabere yayınları için tespit, teşhis, kimliklendirme, sınıflandırma, yön ve konum bulma görevlerini icra ediyor.

#7
Foto - Türkiye 'Bunu siz de mi yapıyorsunuz? Bize de yapın' denilen HAVA SOJ uçaklarını havalandırdı

Görev sistemleri, geniş elektromanyetik spektrumda çalışacak şekilde tasarlanmış olup, hem dar bantlı hem de geniş bantlı tehdit unsurlarına karşı etkin karıştırma ve bastırma faaliyetleri icra edebilecek.

#8
Foto - Türkiye 'Bunu siz de mi yapıyorsunuz? Bize de yapın' denilen HAVA SOJ uçaklarını havalandırdı

Sinyal istihbaratı (SIGINT), elektronik destek (ESM) ve haberleşme istihbaratı (COMINT) yetenekleri sayesinde Türk Hava Kuvvetleri, harp sahasında düşman elektronik sistemlerinin yerini, tipini ve çalışma prensibini tespit edebilecek, operasyon öncesi ve esnasında karar alma süreçlerini daha etkin şekilde yürütebilecek.

#9
Foto - Türkiye 'Bunu siz de mi yapıyorsunuz? Bize de yapın' denilen HAVA SOJ uçaklarını havalandırdı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, geçtiğimiz sene yaptığı açıklamada, “Dünya üzerinde ciddi bir ihtiyacı da kapatacak, cevap verecek bir çalışma. Şu anda bile dünya üzerindeki birçok ülkeden bunu duyan, ‘Bir dakika ya bunu siz yapıyor musunuz?’ diyen ülkelerden istek alıyoruz. Onlara, ‘Çalışmalarımıza devam ediyoruz sizlere de ilginize göre, ihtiyacınıza göre bu konuda sizinle de çalışabiliriz.’ diyoruz ama dediğim gibi önceliğimiz bizim kendi hava kuvvetlerimiz. Önce can, sonra canan.” demişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekliye müjde! Maaşlar 28 bin TL’ye tamamlanacak
Ekonomi

Emekliye müjde! Maaşlar 28 bin TL’ye tamamlanacak

Hükümet, geçim sıkıntısı yaşayan dar gelirli emekliler için "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı" üzerinde kapsamlı bir çalışma başlattı...
Danimarka'dan skandal Gazze açıklaması: Başım daha az ağrır!
Gündem

Danimarka'dan skandal Gazze açıklaması: Başım daha az ağrır!

Müslüman kanının akıtıldığı Gazze için kurulan Barış Kurulu’na davet edilmeyen Batı’nın ikiyüzlü temsilcilerinden Danimarka, pişkince bir aç..
Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez Kimdir? Adalet Bakanı olan Akın Gürlek'in yerine gelmişti
Gündem

Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez Kimdir? Adalet Bakanı olan Akın Gürlek'in yerine gelmişti

Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez Kimdir? Adalet Bakanı Olan Akın Gürlek'in Yerine Gelen Fatih Dönmez'in Önceki Görevi Neydi,..
TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA NATO'yu salladı
Gündem

TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA NATO'yu salladı

TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA, NATO'nun Almanya'da düzenlediği Steadfast Dart 2026 tatbikatına damga vurdu.
ABD'den son dakika Türkiye açıklaması!
Gündem

ABD'den son dakika Türkiye açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze Barış Kurulu'nun Washington'da gerçekleştirilen ilk toplantısında..
Resmi Gazete'de yayımlandı... İki bakanlığa ve valiliklere yeni atama
Gündem

Resmi Gazete'de yayımlandı... İki bakanlığa ve valiliklere yeni atama

Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla Adalet ve İçişleri bakanlıklarında görev değişiklikleri yapılırken, çok sayıda vali ve kay..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23