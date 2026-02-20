  • İSTANBUL
AK Partili vekil tepki göstermişti! Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan hakkında flaş karar alındı
Haber Merkezi

AK Partili vekil tepki göstermişti! Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan hakkında flaş karar alındı

Ladik'te vekaleten görev yapan ve geçtiğimiz aylarda sosyal medyada gündem olan kaymakam Tuğçe Orhan'ın yeni görevi belli oldu.

1
#1
Foto - AK Partili vekil tepki göstermişti! Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan hakkında flaş karar alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda kaymakamlık ve mülki idare kadrolarında değişiklik yapıldı.

#2
Foto - AK Partili vekil tepki göstermişti! Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan hakkında flaş karar alındı

Kararla birlikte çok sayıda ilçede yeni atamalar gerçekleşti. Samsun'un Ladik ilçesinde kaymakam vekili olarak görev yapan Tuğçe Orhan da yayımlanan kararnameyle asaleten kaymakamlığa atandı.

#3
Foto - AK Partili vekil tepki göstermişti! Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan hakkında flaş karar alındı

Tuğçe Orhan daha önce sosyal medyada hakkında yapılan yorumlarla gündeme gelmişti.

#4
Foto - AK Partili vekil tepki göstermişti! Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan hakkında flaş karar alındı

Bazı kullanıcılar Orhan'ın 'Cindy Bebek'e benzediğini öne sürerek paylaşım yapmış, konu kısa sürede sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu.

#5
Foto - AK Partili vekil tepki göstermişti! Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan hakkında flaş karar alındı

Yorumlara AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de tepki göstermiş, "Bir erkek kaymakam başarısıyla haber oluyorsa bir kadın kaymakam da başarısıyla haber yapılmalı. Güzellik kriteriyle değil. Son derece ayrımcı bir dil" ifadelerini kullanmıştı.

Vay vay

En azından şemsiyesini kimseye tutturmuyor. Yolunuz açık olsun...

Vay vaya

Şemsiye tutmanın kimseye bir zararı yok,yeterki hırsız ve ahlaksız olmasın
