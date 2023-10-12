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Türkiye bu savaşın odak noktasında: Armageddon başladı mı?

2023-10-12 18:13:29
Türkiye bu savaşın odak noktasında: Armageddon başladı mı?

ARMAGEDDON BAŞLADI MI?: Siyonist İsrail’in Gazze saldırıları ve akabinde ABD ile birlikte Lübnan’a karşı yaptığı askerî hazırlık akıllara Armageddon savaşını getirdi.

#1
Foto - Türkiye bu savaşın odak noktasında: Armageddon başladı mı?

KIYAMET SAVAŞI: Dini kehanetlere dayanan (Armageddon) bu savaş Kıyamet savaşı olarak da biliniyor. Kıyamet savaşında dünyanın bütünüyle yok olacağı ve ciddi bir kaosa sürekleneceği varsayılıyor.

#2
Foto - Türkiye bu savaşın odak noktasında: Armageddon başladı mı?

EVENJELİST ABD: ABD Başkanı Joe Biden, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya karşı nükleer silah kullanması halinde dünyayı “Armageddon” ile tehdit etmişti.

#3
Foto - Türkiye bu savaşın odak noktasında: Armageddon başladı mı?

İNGİLTERE’DE TATBİKAT: İngiltere de 23 Nisan 2023 günü cep telefonlarında, aşırı hava koşulları, nükleer saldırı, felaket ve terör eylemleri gibi acil durumlar için 10 sn. yüksek sesli bir uyarı sistemi ile “Armageddon”u test etmişti.

#4
Foto - Türkiye bu savaşın odak noktasında: Armageddon başladı mı?

ARMAGEDDON NEDİR, NE DEMEK?:Melhâme-i Kübrâ yani Armageddon dünyanın sonu geldiğinde yapılacağı kehanet edilen büyük kıyamet savaşının adı olarak biliniyor.

#5
Foto - Türkiye bu savaşın odak noktasında: Armageddon başladı mı?

ARMAGEDDON SAVAŞI NEREDE, KİMLER ARASINDA OLACAK?: Armageddon savaşı, Yahudiler ve evanjelikler bir yanda, diğer insanlar öteki tarafta karşılıklı yapılacak bir savaştır. İslam’da bu savaşın (Hatay) Amik ovasında; Hristiyanlık ve Musevilikte ise Megiddo dağının eteklerinde olacağına inanılmaktadır.

#6
Foto - Türkiye bu savaşın odak noktasında: Armageddon başladı mı?

YAHUDİLER VE EVANJELİKLER BİRLİKTE: Bu savaş neticesinde Yahudiler ve evanjelikler kazanarak dünyaya hakim olacak. Hem tarihi hem de dini açıdan öne çıkan anlamı ile beraber bilinen en önemli kıyamet alametleri içerisinde yer alır. Çok defa benzetme üzerinden de bu kelime filmlerde kullanılmıştır.

#7
Foto - Türkiye bu savaşın odak noktasında: Armageddon başladı mı?

ARMAGEDDON SAVAŞI NE ZAMAN ÇIKACAK?: Hürriyet’te yer alan bir habere göre, Türk ilahiyatçılar “Armageddon” hakkında bazı sorulara yanıt verdi.

#8
Foto - Türkiye bu savaşın odak noktasında: Armageddon başladı mı?

EVANJELİST İNANCI: Prof. Dr. Ali Köse (İlahiyatçı): “Evanjelik Hıristiyanlar, Hz. İsa’nın yeryüzüne geleceğine, Deccal ile savaşacağına ve ‘Kıyamet Savaşı’ denen bu savaşın Tel Aviv yakınlarındaki Armageddon denilen yerde olacağına inanırlar. Zaten Amerikalıların yıllardır hararetli bir şekilde İsrail’i desteklemesi bu teolojik arka plana dayandırılır. Ayrıca Evanjelik Amerikalılar, 1970’lerden itibaren kıyamet savaşının nükleer bir savaş olacağına, karşı nükleer gücün de Rusya’da bulunmasından dolayı kıyamet savaşının Rusya ile kopacağına inanırlar. Zaten Evanjelik liderlerden Pat Robertson, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali üzerine bir açıklama yapmış ve bu Putin’in Ukrayna’dan sonra Ortadoğu’ya yöneleceğini bunun da ‘Kıyamet Savaşı’ (Armageddon) başlatacağını söylemişti. Tevrat’tan da referans göstermişti. Dolayısıyla Armageddon meselesi sadece siyasi değil aslen dini kökenli bir meseledir…”

#9
Foto - Türkiye bu savaşın odak noktasında: Armageddon başladı mı?

KIYAMETTEN ÖNCE SAVAŞ: Prof. Dr. Mehmet Evkuran (İlahiyatçı): “Hıristiyanlara göre kıyametten hemen önce yaşanacak, bütün dünyayı saracağına inanılan savaştır. Kıyamet bu savaşın ardından kopacaktır. Politik-teolojik tabanı güçlüdür. Amerika’da bu inanca uygun politika üreten örgütlü gruplar vardır. Amerikan politik terminolojisindeki yeri geniştir. Bazı politikaları meşrulaştırmak için simge olarak da kullanılır. Önemli bir motiftir. Başkan Biden’ın bu terimi tesadüfen kullandığını düşünmüyorum. Konuyu bilenlerve Amerikan toplumunun hassasiyetlerini tanıyanlar için yabancı bir söylem değil.”

#10
Foto - Türkiye bu savaşın odak noktasında: Armageddon başladı mı?

TARİHİ HESAPLAŞMA MI?: ABD ve bazı batılı ülkenin desteğini alan İsrail’in savaşı yayma çabaları, ileriki günlerde Türkiye ile İsrail’i tarihi bir hesaplaşmaya götürebilir. İsrail’in hayal perest tutumları karşısında Türkiye’nin çok dikkatli olması İslami kaynaklarıda da adı geçen Armageddon savaşının Hatay Amik Ovasında yaşanacağını unutmaması gerekiyor.

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