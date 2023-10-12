Türkiye bu savaşın odak noktasında: Armageddon başladı mı?

EVANJELİST İNANCI: Prof. Dr. Ali Köse (İlahiyatçı): “Evanjelik Hıristiyanlar, Hz. İsa’nın yeryüzüne geleceğine, Deccal ile savaşacağına ve ‘Kıyamet Savaşı’ denen bu savaşın Tel Aviv yakınlarındaki Armageddon denilen yerde olacağına inanırlar. Zaten Amerikalıların yıllardır hararetli bir şekilde İsrail’i desteklemesi bu teolojik arka plana dayandırılır. Ayrıca Evanjelik Amerikalılar, 1970’lerden itibaren kıyamet savaşının nükleer bir savaş olacağına, karşı nükleer gücün de Rusya’da bulunmasından dolayı kıyamet savaşının Rusya ile kopacağına inanırlar. Zaten Evanjelik liderlerden Pat Robertson, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali üzerine bir açıklama yapmış ve bu Putin’in Ukrayna’dan sonra Ortadoğu’ya yöneleceğini bunun da ‘Kıyamet Savaşı’ (Armageddon) başlatacağını söylemişti. Tevrat’tan da referans göstermişti. Dolayısıyla Armageddon meselesi sadece siyasi değil aslen dini kökenli bir meseledir…”