Türkiye bu evi konuşuyor! Icardi bile paylaştı

“Benim güzel bir ev yapma hayalim vardı, onu gerçekleştirdim” diyen Keskinkılınç, “Daha sonra evimi sarı-kırmızı renge boyama planı aklıma geldi. Icardi de geçen sene Galatasaray’a gelince şampiyon olduk. Icardi sevgisi de oradan başladı. Fanatik Galatasaray taraftarıyım ve takımımı çok seviyorum. Icardi’yi köyümüze bekliyorum. Tek hayalim arenanın ortasında tribüne üçlü çektirmektir. Tüm Galatasaray taraftarına da selamlarımı iletiyorum. Şampiyon Galatasaray” dedi.