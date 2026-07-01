Şeytani plan: Maket hava savunma sistemleri konuşlandırıldı

Washington Institute savunma analisti Farzin Nadimi, İsrail'in gerçek hava savunma sistemlerini korumak amacıyla uzun süredir maket sistemler kullandığını belirtti. Nadimi, yayımlanan görüntüler arasında yalnızca bir saldırıda gerçek bir Demir Kubbe sisteminin vurulmuş olabileceğini, diğer görüntülerde ise maket hedeflerin yer aldığını söyledi. Uzman, Hizbullah'ın bazı hedeflerin maket olduğunu fark etmiş olsa bile propaganda amacıyla bu görüntüleri yayınlamayı tercih etmiş olabileceğini ifade etti. MEPANEWS