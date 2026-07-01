Şeytani plan: Maket hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
Son günlerde Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yapan İsrail, insansız hava araçları tehlikesine karşı maket hava savunma sistemlerini konuşlandırmaya başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Son günlerde Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yapan İsrail, insansız hava araçları tehlikesine karşı maket hava savunma sistemlerini konuşlandırmaya başladı.
İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren kısmi ateşkesten bu yana Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyi ve Güney Lübnan'daki askeri ve sivil hedeflere 645 FPV tipi kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediğini açıkladı.
France 24'ün Observateurs ekibinin yayınladığı analizde ise Hizbullah'ın "Demir Kubbe" hava savunma sistemlerini vurduğunu öne sürdüğü görüntülerin büyük bölümünde gerçek bataryalar yerine maket sistemlerin hedef alınmış olabileceği belirtildi.
Ukrayna savaşında yaygın biçimde kullanılan FPV İHA'lar, küçük boyutları nedeniyle radarlar tarafından tespit edilmeleri güç olan ve özellikle tanklar, askeri araçlar, mevziler ile personeli hedef almakta etkili sistemler olarak değerlendiriliyor. İsrail ordusu, 17 Haziran'da Güney Lübnan'daki Kefr Tebnit köyü yakınlarında iki FPV İHA'nın bir tankın yakınına isabet etmesi sonucu beş askerin yaralandığını açıklamıştı.
Haziran ayından itibaren Hizbullah'a bağlı medya kanalları, FPV İHA'larla Demir Kubbe bataryalarını vurduğunu iddia eden çok sayıda görüntü yayınladı. France 24 tarafından incelenen 10 videodan 9'unda, hedef alınan sistemlerin gerçek Demir Kubbe bataryaları değil, İsrail'in kullandığı maketler olduğu değerlendirildi.
Analize göre gerçek Demir Kubbe lançerleri, dört hidrolik destek ayağı, anten direği, kablo bağlantıları ve fırlatma ünitesindeki çeşitli yapısal ayrıntılarla ayırt edilebiliyor. Videolardaki hedeflerde ise bu unsurların önemli bölümünün bulunmadığı tespit edildi.
Washington Institute savunma analisti Farzin Nadimi, İsrail'in gerçek hava savunma sistemlerini korumak amacıyla uzun süredir maket sistemler kullandığını belirtti. Nadimi, yayımlanan görüntüler arasında yalnızca bir saldırıda gerçek bir Demir Kubbe sisteminin vurulmuş olabileceğini, diğer görüntülerde ise maket hedeflerin yer aldığını söyledi. Uzman, Hizbullah'ın bazı hedeflerin maket olduğunu fark etmiş olsa bile propaganda amacıyla bu görüntüleri yayınlamayı tercih etmiş olabileceğini ifade etti. MEPANEWS
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23