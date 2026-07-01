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Zam oranı belli oldu bile! Erdoğan ÖTV’ye müdahale etmezse akaryakıt fiyatları bakın ne olacak?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Zam oranı belli oldu bile! Erdoğan ÖTV’ye müdahale etmezse akaryakıt fiyatları bakın ne olacak?

1 Temmuz 2026 tarihi itibariyle zamlar gelmeye başladı. Köprü ve otoyollar gece yarısı yüzde 15-17 arası zamlandı. Akaryakıt fiyatlarında petroldeki düşüş sebebiyle beklenen indirim yerine ise zam geldi. Bu gece yarısı itibariyle benzin fiyatları zamlanıyor. Bu zammın üstüne motorin, benzin ve LPG için bir de ÖTV zammı geliyor. Bu zammın da 2.5 liranın üstünde olması bekleniyor. Bu da ek ÖTV ile bir depoda 133 ile 140 lira arası ek fark getirecek.

#1
Foto - Zam oranı belli oldu bile! Erdoğan ÖTV’ye müdahale etmezse akaryakıt fiyatları bakın ne olacak?

İran savaşı ile düşen petrol fiyatları sonrasında araç sahipleri indirim haberleri bekliyordu. Ancak akaryakıt fiyatlarından indirim yerine zam haberi geldi. Bu gece yarısı itibariyle tabela değişiyor. Zam benzin fiyatlarında olacak, motorin ve LPG için bu gece zam yok. Ancak ÖTV zammı bekleniyor. 3 Temmuz 2026'da açıklanacak Haziran ayı enflasyonuyla birlikte zam miktarı kesinleşecek. Ocak ayındaki ÖTV artışında Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş ve ÖTV zammı düşük tutulmuştu. Eğer Erdoğan müdahale etmezse bu kez ÖTV zammı kallavi olacak. İşte piyasada beklenen ÖTV zammı fiyatları ile bu gece benzine yapılacak olan zam miktarı:

#2
Foto - Zam oranı belli oldu bile! Erdoğan ÖTV’ye müdahale etmezse akaryakıt fiyatları bakın ne olacak?

Bu kez zam benzin fiyatlarında olacak. 2 Temmuz 2026 perşembe günü itibariyle benzin fiyatları zamlanıyor. Bu gece yarısı benzine, 2,19 TL zam gelecek. Eşel mobil sistemi gereği pompaya yansıması beklenen zam tutarı 55 kuruş olacak.

#3
Foto - Zam oranı belli oldu bile! Erdoğan ÖTV’ye müdahale etmezse akaryakıt fiyatları bakın ne olacak?

1 Temmuz itibariyle ÖTV zamları arkaya arkaya gelmeye başladı. İlk zam gece yarısı köprü ve otoyollara yapıldı. Zam oranı yüzde 15 ile 17 aralığında oldu. Sırada motorin, benzin ve LPG için yapılacak ÖTV zammı var. Akaryakıt piyasasında yapılan hesaplamalara göre temmuz ayı ÖTV güncellemesi nedeniyle litre başına beklenen artışlar şöyle: Benzin: 2,66 TL Motorin: 2,84 TL LPG otogaz: 1,22 TL

#4
Foto - Zam oranı belli oldu bile! Erdoğan ÖTV’ye müdahale etmezse akaryakıt fiyatları bakın ne olacak?

Mevcut fiyatlara göre İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litresi 62,29 TL seviyesinde bulunuyor. Beklenen 2,66 TL’lik ÖTV artışı doğrudan pompaya yansırsa benzinin litresi yaklaşık 64,95 TL’ye çıkacak. İstanbul Anadolu Yakası’nda ise 62,11 TL olan benzin fiyatı yaklaşık 64,77 TL’ye yükselebilir. Ankara’da 63,23 TL olan benzinin litresi yaklaşık 65,89 TL’ye, İzmir’de 63,50 TL olan benzinin litresi ise yaklaşık 66,16 TL’ye çıkabilir.

#5
Foto - Zam oranı belli oldu bile! Erdoğan ÖTV’ye müdahale etmezse akaryakıt fiyatları bakın ne olacak?

Motorinde beklenen vergi kaynaklı artış daha yüksek. İstanbul Avrupa Yakası’nda 64,57 TL olan motorinin litresi, 2,84 TL’lik artışın doğrudan yansıması halinde yaklaşık 67,41 TL’ye yükselebilir. İstanbul Anadolu Yakası’nda 64,39 TL olan motorin fiyatı yaklaşık 67,23 TL’ye çıkabilir. Ankara’da motorinin litresi 65,64 TL’den 68,48 TL’ye, İzmir’de ise 65,92 TL’den 68,76 TL’ye yaklaşabilir.

#6
Foto - Zam oranı belli oldu bile! Erdoğan ÖTV’ye müdahale etmezse akaryakıt fiyatları bakın ne olacak?

LPG otogazda beklenen ÖTV kaynaklı artış litre başına 1,22 TL seviyesinde hesaplanıyor. İstanbul Avrupa Yakası’nda 31,99 TL olan LPG’nin litresi yaklaşık 33,21 TL’ye çıkabilir. İstanbul Anadolu Yakası’nda 31,39 TL olan LPG fiyatı yaklaşık 32,61 TL’ye yükselebilir. Ankara’da LPG’nin litresi 31,97 TL’den 33,19 TL’ye, İzmir’de ise 31,79 TL’den 33,01 TL’ye yaklaşabilir.

#7
Foto - Zam oranı belli oldu bile! Erdoğan ÖTV’ye müdahale etmezse akaryakıt fiyatları bakın ne olacak?

Beklenen ÖTV artışının pompaya tam yansıması halinde araç sahiplerinin depo maliyeti de doğrudan yükselecek. 50 litrelik benzin deposunda ek maliyet yaklaşık 133 TL olacak. 50 litrelik motorin deposunda artış yaklaşık 142 TL’ye ulaşacak. 40 litrelik LPG dolumunda ise ek maliyet yaklaşık 49 TL olarak hesaplanıyor. Akaryakıtta maktu ÖTV tutarları, her yıl ocak ve temmuz aylarında Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı son 6 aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oranına göre yeniden belirleniyor. Normal takvime göre temmuz ayı güncellemesinin 3 Temmuz’da devreye girmesi bekleniyor. Bu rakamlar, petrol fiyatı ya da kur kaynaklı klasik bir zamdan farklı olarak doğrudan vergi güncellemesinden kaynaklanıyor.

#8
Foto - Zam oranı belli oldu bile! Erdoğan ÖTV’ye müdahale etmezse akaryakıt fiyatları bakın ne olacak?

Yani akaryakıtta uluslararası fiyatlar veya döviz kuru değişmese bile, ÖTV artışı pompada tabela değişikliği anlamına gelebilir. Bu artışların pompaya ne ölçüde yansıyacağı tamamen otomatik bir süreç olmak zorunda değil. Mevzuata göre Cumhurbaşkanı, akaryakıt ürünlerinde uygulanan maktu ÖTV tutarlarını belirli sınırlar içinde artırma veya sıfıra kadar indirme yetkisine sahip. Cumhurbaşkanı Kararı’yla artış sınırlanabilir, ertelenebilir ya da kısmen ÖTV’den karşılanabilir.

#9
Foto - Zam oranı belli oldu bile! Erdoğan ÖTV’ye müdahale etmezse akaryakıt fiyatları bakın ne olacak?

2026 yılı başında akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde Yİ-ÜFE’ye göre yapılması beklenen otomatik ÖTV güncellemesi, Cumhurbaşkanı Kararı’yla sınırlandırılmıştı. Petrol ürünlerinde maktu ÖTV tutarları yüzde 6,95 oranında artırılmış, böylece beklenen daha yüksek otomatik güncellemenin etkisi sınırlanmıştı. Temmuz ayında da benzer bir karar alınıp alınmayacağı 3 Temmuz'da ortaya çıkacak.

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