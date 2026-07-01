Zam oranı belli oldu bile! Erdoğan ÖTV’ye müdahale etmezse akaryakıt fiyatları bakın ne olacak?

1 Temmuz 2026 tarihi itibariyle zamlar gelmeye başladı. Köprü ve otoyollar gece yarısı yüzde 15-17 arası zamlandı. Akaryakıt fiyatlarında petroldeki düşüş sebebiyle beklenen indirim yerine ise zam geldi. Bu gece yarısı itibariyle benzin fiyatları zamlanıyor. Bu zammın üstüne motorin, benzin ve LPG için bir de ÖTV zammı geliyor. Bu zammın da 2.5 liranın üstünde olması bekleniyor. Bu da ek ÖTV ile bir depoda 133 ile 140 lira arası ek fark getirecek.