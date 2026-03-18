AK Parti'den çocuklara anlamlı iftar: 500 çocuğa bayram sevinci...

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı ile AK Parti Ankara İl Teşkilatı’nın ortaklaşa düzenlediği “Çocuk Gülerse Dünya Güler” iftar programında yaklaşık 500 çocuk AK Parti Genel Merkezi’nde aynı sofrada buluştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Ankara Milletvekili Selva Çam ve AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkutata’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda çocuklar için Hacivat-Karagöz gösterileri, etkinlikler ve ikramlar düzenlenirken, bayram öncesi giyim ve alışveriş çekleri hediye edildi. Programda konuşan Kaya, Türkiye’nin dünyanın dört bir yanındaki mazlum çocuklar için vicdanın sesi olduğunu vurgularken, Korkutata ise Ramazan’ın bereketini çocuklarla paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı ile AK Parti Ankara İl Teşkilatı tarafından ortaklaşa düzenlenen “Çocuk Gülerse Dünya Güler” iftar programı, AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programda yaklaşık 500 çocuk iftar sofrasında ağırlandı.

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ankara Milletvekili Selva Çam ile AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Serkan Korkutata katılarak çocuklara ev sahipliği yaptı. İftar programında çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Hacivat-Karagöz gösterisi, eğlenceli aktiviteler, patlamış mısır ve şekerleme ikramlarıyla çocuklar keyifli bir akşam geçirdi. Program sonunda çocuklara bayram hediyesi olarak bayramlık giyim ve alışveriş çekleri takdim edildi.

Programda konuşan AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Serkan Korkutata, Ramazan ayının rahmet ve bereketini çocuklarla paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şunları söyledi: “Sayın Bakanımıza ve tüm teşkilat mensuplarımıza şükranlarımızı iletiyoruz. Ramazan’ın rahmet ve bereketini yavrularımızla aynı sofrada paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Bir çocuğun tebessümü, bir çocuğun duası kalplerimize umut oldu. İnanıyoruz ki evlatlarımızın yüzünü güldüren her adım, toplumumuza iyilik ve merhamet olarak geri döner. Bizler yetim bir peygamberin ümmeti olarak, çocukların yüzündeki tebessümün dünyayı güzelleştireceğine inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da başta Gazze ve Suriye olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki mazlumların acısını dindirmek için var gücüyle çalışıyor. Biz de bu yolda onunla yürümekten gurur duyuyoruz.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ise konuşmasında küresel sistemin çocuklara yönelik adaletsizliğini eleştirerek Türkiye’nin mazlum çocuklara sahip çıkan bir ülke olduğunu vurguladı. "Bir yanım Suriyeli, bir yanım Türkiyeli diyen evlatlarımız var. Türkiye dünyanın annesidir, vicdanıdır. Bizler yetim ve öksüzü korumayı, sarp bir yokuşu aşmak gibi kutsal bir görev sayan bir inancın neferleriyiz. AK Parti olarak her projemizde, her teknolojimizde çocuklarımızı birincil mesele olarak görüyoruz. Onlar için üretiyor, onlar için çabalıyoruz."

Dünyadaki karanlık odakların çocuk istismarına yönelik yaklaşımlarına değinen Kaya, Türkiye’nin bu sapkın anlayışlara karşı bir set olduğunu ifade etti: "Epstein adasında dünyanın her yerinden tuzağa düşürdükleri çocuklara işkence yapanlar, bugün dünyaya özgürlük satmaya kalkıyor. Onların gözünde hiçbir kız çocuğu küçük değildir; 3 yaşındaki bir yavruyu kadın olarak kodlayan zehirli bir zihniyetleri var. Dünya bu sapkın anlayışın eline kalmamalıdır. Biz sadece kendi ülkemizdeki değil, Gazze’den Suriye’ye kadar dünyanın dört bir yanındaki çocuklar için mücadele ediyoruz."

SOSYAL DEVLET VURGUSU: "HİZMETLERİ 45 MİSLİNE ÇIKARDIK" AK Parti iktidarı döneminde sosyal politikalarda önemli adımlar atıldığını belirten Kaya, sosyal devlet anlayışının güçlendirildiğini ifade ederek şu verileri paylaştı: • Sosyal yardım ve hizmetler 45 kat artırıldı. • Engelli maaşlarında 31 kat artış sağlandı. • Okul öncesi eğitim oranı ’lardan P’nin üzerine çıkarıldı. • Ağır engelli bireylerin aileleri için Evde Bakım Desteği sistemi hayata geçirildi. Program, çocukların hediyelerini alması ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

