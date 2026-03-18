AK Parti'den çocuklara anlamlı iftar: 500 çocuğa bayram sevinci...
AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı ile AK Parti Ankara İl Teşkilatı’nın ortaklaşa düzenlediği “Çocuk Gülerse Dünya Güler” iftar programında yaklaşık 500 çocuk AK Parti Genel Merkezi’nde aynı sofrada buluştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Ankara Milletvekili Selva Çam ve AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkutata’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda çocuklar için Hacivat-Karagöz gösterileri, etkinlikler ve ikramlar düzenlenirken, bayram öncesi giyim ve alışveriş çekleri hediye edildi. Programda konuşan Kaya, Türkiye’nin dünyanın dört bir yanındaki mazlum çocuklar için vicdanın sesi olduğunu vurgularken, Korkutata ise Ramazan’ın bereketini çocuklarla paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.