Bir ilimizde harıl harıl aranmaya başladı! Yerin altından fışkırması an meselesi
Kuraklık ve su sorununa karşı Karabük'te peş peşe 7 sondaj kuyusu açılıyor. Çalışmalarda resmen sona gelindi.
Kuraklık ve su sorununa karşı Karabük'te peş peşe 7 sondaj kuyusu açılıyor. Çalışmalarda resmen sona gelindi.
Karabük Belediyesi, kentte içme suyu kaynaklarını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışma kapsamında 7 yeni sondaj kuyusunda sona yaklaştı.
Açılan kuyularda yapılan analizlerde içme suyu standartlarına uygun su kaynaklarına ulaşıldığı belirlendi.
Karabük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında açılan 7 yeni içme suyu sondaj kuyusunun çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. 2025 yılı sonunda ihalesi gerçekleştirilen proje ile kentin içme suyu altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.
Kuyularda yapılan analizlerde elde edilen suyun içme suyu standartlarına uygun ve kullanılabilir nitelikte olduğu tespit edildi. Teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından depo, klorlama sistemi, iletim hattı ve gerekli mekanik ekipmanların kurulumu yapılacak. Bu süreçten sonra elde edilen suyun şehir şebekesine aktarılması planlanıyor.
Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, su kaynaklarının güçlendirilmesine yönelik yatırımların şehir için büyük önem taşıdığını belirtti. Çetinkaya, kuraklık riskine karşı gerekli tedbirlerin alındığını ve vatandaşların sağlıklı içme suyuna erişiminin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.
