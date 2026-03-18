Düşman radarlarında kendisini F-35 gibi gösteriyor! Türkiye herkesin imtina ettiği İHA ile ilgili flaş kararı aldı

Tüm bu özelliklerinin yanı sıra hedef şaşırtma ve düşman radarlarını baskı altına alma gibi görevleri yüksek etkinlikle icra edebilen SÜPER ŞİMŞEK, “Aktif/Pasif Radar Kesit Alanı Arttırıcı” faydalı yükü sayesinde kendisini hasım radarlarına bir savaş uçağı gibi gözükebiliyor. Entegre edilebilen 35 kg harp başlığı ile kamikaze taarruzlarında etkin bir silah platformuna dönüşebilen bu sistem, yapay zekâ destekli sürü uçuş kabiliyetiyle aynı anda çoklu hedefe yönlendirilerek yüksek görev başarısı sağlıyor. Bununla birlikte hava savunma sistemlerinin test ve eğitim faaliyetlerinde hedef uçak olarak da kullanılabiliyor