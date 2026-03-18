Düşman radarlarında kendisini F-35 gibi gösteriyor! Türkiye herkesin imtina ettiği İHA ile ilgili flaş kararı aldı
Düşman radarlarında kendisini F-35 gibi gösteren Türk İHA’sı Süper Şimşek ile ilgili flaş gelişmeyi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.
Savunmasanayist'te yer alan habere göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen SÜPER ŞİMŞEK Taktik İHA Sistemi’nin muhtelif adetlerde Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiğini duyurdu. Başlangıçta bir “hedef uçak” olarak tasarlanan 900 kilometre menzilli platform, kazandığı kamikaze (dolanan mühimmat) kabiliyeti ve esnek fırlatma seçenekleriyle Türk Hava Kuvvetleri’nin vuruş gücüne doğrudan katkı sağlayacak.
10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı (İncirlik Üssü)’nda düzenlenen Basın Bilgilendirme Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, SÜPER ŞİMŞEK teslimatına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tarafından yerli ve millî imkânlarla geliştirilen muhtelif miktarda Süper Şimşek hava aracı Hava Kuvvetlerimizin envanterine alınmıştır.”
ÖZELLİKLERİ: TUSAŞ tarafından geliştirilen SÜPER ŞİMŞEK Taktik İHA Sistemi hem hız hem irtifa açısından sınıfında dikkat çeken bir kabiliyete sahip bulunuyor. Platform; 0.85 Mach sürate, 35.000 Feet irtifaya ve 900 kilometre menzile ulaşabiliyor.
SÜPER ŞİMŞEK, muharebe ortamında hava savunma sistemlerini aldatma ve baskılama amaçlarıyla kullanılabiliyor. Ayrıca elektronik harp kabiliyetine de sahip bir taktik İHA olarak görev alabiliyor.
Tüm bu özelliklerinin yanı sıra hedef şaşırtma ve düşman radarlarını baskı altına alma gibi görevleri yüksek etkinlikle icra edebilen SÜPER ŞİMŞEK, “Aktif/Pasif Radar Kesit Alanı Arttırıcı” faydalı yükü sayesinde kendisini hasım radarlarına bir savaş uçağı gibi gözükebiliyor. Entegre edilebilen 35 kg harp başlığı ile kamikaze taarruzlarında etkin bir silah platformuna dönüşebilen bu sistem, yapay zekâ destekli sürü uçuş kabiliyetiyle aynı anda çoklu hedefe yönlendirilerek yüksek görev başarısı sağlıyor. Bununla birlikte hava savunma sistemlerinin test ve eğitim faaliyetlerinde hedef uçak olarak da kullanılabiliyor
Sistemin en dikkat çekici özelliklerinden biri de fırlatma esnekliği. SÜPER ŞİMŞEK, uçaklardan veya İHA’lardan bırakılabildiği gibi, RATO (Rocket Assisted Take-Off) yani roket motoru yardımıyla karadaki fırlatıcı araçlardan da ateşlenebiliyor. Bu özellik, platformun bir pist ihtiyacı duymadan her türlü arazi koşulunda operasyonel hale gelmesini sağlıyor.
